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Exodus Twins Residence

Yaylali, Турция
от
€265,000
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О комплексе

Первая береговая линия и самый востребованный район Аланьи, количество таких вариантов ограничено. Проект Exodus Twins — инвестиционно привлекательное предложение на рынке недвижимости с высоким арендным потенциалом.Комплекс находится в самом популярном районе Махмутлар. С одной стороны - набережная и пляж, а с другой - самая активная и оживленная улица Барбароса. Прямой вид на море, горы и Аланийскую крепость.Комплекс включает 2 жилых блока, всего 64 квартиры. Строится на земельном участке площадью 1.930 м2. В проекте представлены различные планировки: квартиры 1+1 с собственным садом, одноуровневые апартаменты 1+1, пентхаусы 2+1.Сроки строительства: март 2023 - май 2024.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Exodus Twins Residence
Yaylali, Турция
от
€265,000
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Агентство: TRANIO
Проект уникального типа - коливинг, который предусматривает совместное проживание для людей с общими интересами. Отличительная черта такого типа жилья — это проведение совместных мероприятиях и коммуникация в общих жилых зонах. В проекте 128 современных и полностью меблированных квартир-студий. На первом этаже находится зона совместной работы с рабочими местами, переговорными комнатами и кабинами для видеозвонков. Здесь есть комнаты отдыха, игровые зоны и кафе. Весь четвёртый этаж отведен только для общения. С террасы, окруженной садом, можно наслаждаться видами, посидеть в ресторане. Доходы от аренды собираются в общую кассу и распределяются равномерно между собственниками имущества. Расположение и объекты поблизости Расположен в самом сердце нового развивающегося района Кягытхане/Джендере. Всего в 25 минутах езды от нового аэропорта Стамбула. 300 м до городского метро и линии метро «Аэропорт Стамбул». 5 минут езды до обоих Босфорских мостов. Расположен рядом с торговыми центрами Вади Истанбул и Аксис.
Жилой комплекс Новые квартиры в элитном комплексе - Махмутлар - Алания
Жилой комплекс Новые квартиры в элитном комплексе - Махмутлар - Алания
Yaylali, Турция
от
€115,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 50 до 110 квадратных метра. Расстояние до моря 2500 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка.
Жилой комплекс Новый проект в перспективном районе Паяллар
Жилой комплекс Новый проект в перспективном районе Паяллар
Аванос, Турция
от
€95,000
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 67 до 134 м2. Расстояние до моря 2800 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками.В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
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