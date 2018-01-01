Новостройка рядом с новым Стамбульским каналом

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 97,6 до 129 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Квартира в современном жилом комплексе вблизи от моря, в районе Оба.
Район Оба расположен близко к центру Алании и знаменит частными школами и колледжами.
Квартиры представлены: планировка 1+1 и 2+1 (52 - 146 кв.м.). Квартиры сдаются в чистовой отделке, включающей керамогранитные напольные покрытия, систему подогрева полов, встроенную мебель на кухнях, столешницы из натурального гранита, гарнитуры в ванных комнатах, брендовую сантехнику, душевые кабины из закаленного стекла, качественные межкомнатные и входные двери.
Комплекс богат собственной инфраструктурой: открытый и закрытый бассейны, спортивные и игровые площадки, теннисный корт, детская игровая комната и детская площадка, собственный сад, открытая парковка, СПА, зона барбекю. Генератор.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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Наш проект, расположенный в центральном регионе Стамбула, обеспечивает вам простоту транспортировки.
Наш проект защищен круглосуточной системой безопасности.
Наш проект, который сделан с концепцией квартир и магазинов, предоставляет вам различные виды деятельности в жилой площади.
И вы, и члены вашей семьи можете приятно провести время в бассейнах, парных, тренажерном зале, на игровых площадках и в кафе.
Эксклюзивно от Stay Property, проект состоящий из 4 отдельных вилл, каждая с собственным садом и бассейном. Виллы расположены в районе Бекташ в Аланье! Самое известное место, где можно насладиться одними из самых потрясающих видов во всем турецком Средиземноморском регионе. Расположитесь на террасе у бассейна или на любом из 2 балконов, выходящих на южную сторону, и полюбуйтесь Средиземным морем и центром Аланьи. Этим видом можно любоваться и вечером, когда загорается замок Аланьи и оживает гавань.Недвижимость в Бекташе, как правило, представляет собой виллы или большие семейные дома, а не квартиры, и здесь можно найти довольно великолепную недвижимость. Если вы предпочитаете уединение и покой, то Бекташ - отличный вариант.Вы можете быть уверены, что при строительстве этих домов будут использоваться только материалы самого высокого качества. Строительство стартовало в марте 2021 года, завершение запланировано на февраль 2023 года.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!