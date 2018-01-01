  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новостройка рядом с новым Стамбульским каналом

Новостройка рядом с новым Стамбульским каналом

Аванос, Турция
от
€243,915
;
11
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 97,6 до 129 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый проект близко к морю в административном районе Оба
Алания, Турция
от
€215,000
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и спа в деловом районе, рядом с центром Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€345,423
Жилой комплекс Новые апартаменты-дуплексы на берегу моря - Северный Кипр
Аванос, Турция
от
€362,486
Жилой комплекс в районе Демирташ, Алания
Yesiloez, Турция
от
€146,000
Жилой комплекс Резиденция у аэропорта Анталии под управлением всемирной сети отелей, Алтынташ, Турция
Средиземноморский регион, Турция
от
€209,557
Вы просматриваете
Новостройка рядом с новым Стамбульским каналом
Аванос, Турция
от
€243,915
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс River Panorama
Жилой комплекс River Panorama
Каракокали, Турция
от
€188,000
Площадь 52–146 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартира в современном жилом комплексе вблизи от моря, в районе Оба. Район Оба расположен близко к центру Алании и знаменит частными школами и колледжами. Квартиры представлены: планировка 1+1 и 2+1 (52 - 146 кв.м.). Квартиры сдаются в чистовой отделке, включающей керамогранитные напольные покрытия, систему подогрева полов, встроенную мебель на кухнях, столешницы из натурального гранита, гарнитуры в ванных комнатах, брендовую сантехнику, душевые кабины из закаленного стекла, качественные межкомнатные и входные двери. Комплекс богат собственной инфраструктурой: открытый и закрытый бассейны, спортивные и игровые площадки, теннисный корт, детская игровая комната и детская площадка, собственный сад, открытая парковка, СПА, зона барбекю. Генератор. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Modern Comsept Residence,Zeytinburnu
Жилой комплекс Modern Comsept Residence,Zeytinburnu
Мраморноморский регион, Турция
от
€464,141
Площадь 98–130 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
  Наш проект, расположенный в центральном регионе Стамбула, обеспечивает вам простоту транспортировки. Наш проект защищен круглосуточной системой безопасности. Наш проект, который сделан с концепцией квартир и магазинов, предоставляет вам различные виды деятельности в жилой площади. И вы, и члены вашей семьи можете приятно провести время в бассейнах, парных, тренажерном зале, на игровых площадках и в кафе.    
Жилой комплекс Villa Rabbit Hill
Жилой комплекс Villa Rabbit Hill
Аванос, Турция
от
€550,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Эксклюзивно от Stay Property, проект состоящий из 4 отдельных вилл, каждая с собственным садом и бассейном. Виллы расположены в районе Бекташ в Аланье! Самое известное место, где можно насладиться одними из самых потрясающих видов во всем турецком Средиземноморском регионе. Расположитесь на террасе у бассейна или на любом из 2 балконов, выходящих на южную сторону, и полюбуйтесь Средиземным морем и центром Аланьи. Этим видом можно любоваться и вечером, когда загорается замок Аланьи и оживает гавань.Недвижимость в Бекташе, как правило, представляет собой виллы или большие семейные дома, а не квартиры, и здесь можно найти довольно великолепную недвижимость. Если вы предпочитаете уединение и покой, то Бекташ - отличный вариант.Вы можете быть уверены, что при строительстве этих домов будут использоваться только материалы самого высокого качества. Строительство стартовало в марте 2021 года, завершение запланировано на февраль 2023 года.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Realting.com
Перейти