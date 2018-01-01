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Новые квартиры недалеко от центра Стамбула, район Кючюкчекмедже

Аванос, Турция
от
€354,650
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены дуплексы следующих планировок: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 107 до 197 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
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Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новые квартиры недалеко от центра Стамбула, район Кючюкчекмедже
Аванос, Турция
от
€354,650
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Кестеле.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 43 до 212 квадратных метров. Расстояние до моря 230 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи. Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет. В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто.
Жилой комплекс LOTUS PREMIUM
Жилой комплекс LOTUS PREMIUM
Авсаллар, Турция
от
€170,000
Площадь 61–122 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
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Жилой комплекс LOTUS TOWERS
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Площадь 81–112 м²
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Сдача в: 2024
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! LOTUS TOWERS уникальный жилой комплекс расположен в самом центре Стамбула, в районе Башакшехир. Комплекс спроектирован по новейшим архитектурным и ландшафтным дизайном. Здесь можно уединиться с природой и почувствовать современную жизнь. Комплекс состоит из двух блоков на территории 8 000 квадратных метров. Квартиры представлены современными и просторными планировками: 1+1 студия и одна спальня 81 кв.м. 2+1 студия и две спальни 112 кв.м. Комплекс богат собственной современной инфраструктурой и полный гостиничный сервис. В комплексе расположен ресторан на крыше, бассейн, тренажерный зал, массаж, турецкая баня и сауна. Проект расположен посреди двух станций метро, в 500 метрах. Он находится в 500 метрах от медицинского городка. А аэропорт Стамбула находится в 20 км. Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно.
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