Новые квартиры недалеко от центра Стамбула, район Кючюкчекмедже

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены дуплексы следующих планировок: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 107 до 197 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Кестеле.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 43 до 212 квадратных метров. Расстояние до моря 230 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи. Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет. В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто.
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Lotus Premium - современный жилой комплекс в районе Авсаллар в Алании.
Авсаллар – это один из самых прекрасных районов Алании. Расположился он на берегу Средиземного моря. Расстояние к центру города составляет 24 километра и 110 километров до всемирно известной Антальи.
Район расположен в окружении гор, это формирует особый теплый климат, без прохладных и сильных ветров. Авсаллар — пологие песчаные пляжи, отлично для маленьких детей. Спокойный район с развитой инфраструктурой, пологим входом в море и детскими парками.
Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Открытая парковка;
- Фитнес;
- Сауна;
- Детский парк;
- Трансфер до моря.
Расположение:
- 25 км до центра Аланьи;
- 100 км до аэропорта Антальи;
- 900 метров до моря.
В пешей доступности остановка общественного транспорта, супермаркеты, рестораны, аптеки, уличный рынок.
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
LOTUS TOWERS уникальный жилой комплекс расположен в самом центре Стамбула, в районе Башакшехир.
Комплекс спроектирован по новейшим архитектурным и ландшафтным дизайном. Здесь можно уединиться с природой и почувствовать современную жизнь. Комплекс состоит из двух блоков на территории 8 000 квадратных метров.
Квартиры представлены современными и просторными планировками: 1+1 студия и одна спальня 81 кв.м. 2+1 студия и две спальни 112 кв.м.
Комплекс богат собственной современной инфраструктурой и полный гостиничный сервис. В комплексе расположен ресторан на крыше, бассейн, тренажерный зал, массаж, турецкая баня и сауна.
Проект расположен посреди двух станций метро, в 500 метрах. Он находится в 500 метрах от медицинского городка. А аэропорт Стамбула находится в 20 км.
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