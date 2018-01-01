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Апартаменты бизнес-класса в районе с самым богатым историческим наследием

Аванос, Турция
от
€498,000
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Зейтинбурну.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 73,65 до 208,2 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Апартаменты бизнес-класса в районе с самым богатым историческим наследием
Аванос, Турция
от
€498,000
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 100 квадратных метров. Расстояние до моря 50 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных. 
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Жилой квартал Жилой комплекс класса люкс - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от
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Агентство: Basic Apartment Real Estate
Вся необходимая инфраструктура - в пешей доступности, в 1800 метрах от пляжа, в 1300 метрах от центра города Махмутлар, в 25 км от международного аэропорта Алания-Газипаша и всего в 25 км от центра города Алания. Жилой комплекс состоит из двух 12-этажных блоков, включающих в общей сложности 144 апартамента.  •Квартиры 1+1, площадью от 51 кв. м•Квартиры 2+1, площадью 70 кв. м•Двухуровневые апартаменты (дуплексы) 2+1, площадью от 100 до 105 кв. м•Двухуровневые апартаменты (дуплексы) 3+1, площадью от 112 до 123 кв. м•Двухуровневые апартаменты (дуплексы) 4+1, площадью 149 кв. м Открытый бассейн Закрытый подогреваемый бассейн Парная Хамам Массажные кабинеты Тренажерный зал (фитнес) Релакс-зона СПА Кинотеатр Кафетерий и мини-бар Бар у бассейна Детская комната Детская игровая площадка Мини-клуб Электрогенератор Бесплатный WIFI на всей территории ЖК Система видеонаблюдения Услуги смотрителя комплекса Бесплатный трансфер до пляжа и обратно несколько раз в день.
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты с 3 спальнями и большой террасой в Джикджилли, Аланья
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