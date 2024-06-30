Строящиеся апартаменты с отличным расположением в европейском Стамбуле

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 5+2. Площадь апартаментов от 183 до 357 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Компания StayProperty предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Багджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 136 до 162 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярности курортные концепции, когда в доме есть крытый, открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Современный комплекс будет расположен в благоприятном районе, в центре города и в 450 метрах от одного из лучших пляжей южной Турции – пляжа Клеопатры. Великолепно оборудованный жилой проект в одном из самых привлекательных районов Алании; он также представляет собой уникальную инвестиционную возможность.
Комплекс будет представлен двумя 5-этажными жилыми блоками на 42 квартиры различной планировки. Первые этажи предназначены для социальной зоны и коммерческих помещений, поэтому жилые этажи начинаются с уровня 2-го (российского) этажа. Комплекс расположен на территории 2746 м2 с богатой внутренней инфраструктурой.
Комплекс расположен рядом с окружной дорогой, что позволяет быстро добираться до любого района города. Кроме того, рядом с домом находятся все необходимые и важные объекты социальной сферы: магазины, школы, аптеки, больницы, автовокзал, бассейн и стадион, детские площадки, рестораны и т.п.
Окончание строительства: 30.06.2024 года.
Инфраструктура:
• Генератор
• Фитнес-зал
• Сауна/джакузи/парная
• Открытый бассейн с аква-горкой
• Детская площадка/ детская комната
• Бар у бассейна
• Зона отдыха с беседкой
• 24/7 охрана и видеонаблюдение
Предлагаются квартиры с парковочными местами, тренажерными залами, зонами барбекю, живописным видом.
Резиденция располагает художественной галереей, фитнес-центром, круглосуточным видеонаблюдением, ухоженными садами и беседками.
Окончание строительства - май 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Торговый центр - 800 метров
Аэропорт Стамбула - 33 км
Станция метро - 1,5 км