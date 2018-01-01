Инвестиционный проект с хорошей локацией в Стамбуле

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Зейтинбурну. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 73,65 до 176,55 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Окурджалар - Аланья.В жилом комплексе представлены апартаменты 1+1 площадью 48 квадратных метров. Расстояние до моря 150 метров.Перспективный район Аланьи с большим количеством отелей и развитым туризмом. Жилых комплексов здесь единицы, но это лишь вопрос времени. В Окурджаларе много простых турецких домов, изредка в продаже встречаются готовые квартиры в домах с бассейнами. Новостройки Окурджалара отличаются полной инфраструктурой и сравнительно низкими ценами на квартиры. Район выгодно расположен вблизи нескольких крупных городов: на западе в 28 км на западе Манавгат и в 85 км Анталия с международным аэропортом, в 26 км на восток - Аланья, пляж Клеопатры. Также недалеко Сиде, Белек и другие красивые курорты. До знаменитого пляжа Инжекум 3 км. Вокруг много лесов, красивых уголков природы для отдыха и прогулок.В Окурджаларе есть рестораны, турецкие кафе. Район славится своими выбором торговых центров с бутиками одежды и сувенирами, другими товарами: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Супермаркеты, магазины, аптеки в Окурджаларе есть. По вторникам и четвергам работает турецкий фермерский базар.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Квартира находится у горной реки и моря с двумя спальнями, в современном комплексе River Side Resort, с хорошим управлением в районе Тосмур, Алания.Комплекс находится всего в 250 метрах от собственного пляжа с шезлонгами, где вы сможете комфортно позагорать и выпить прохладительные напитки в баре. В этом месте горная река впадает в море, что делает цвет моря особенно притягательным. Рядом с комплексом в пешей доступности находятся кафе и рестораны, больница, рынок, автобусные остановки, красивая набережная у моря и горной реки Димчай. Центр города Алании в 5 км, в 45 км местный аэропорт Газипаша и в 140 км аэропорт Анталии. Комплекс состоит из четырех 8 этажных блоков вдоль большого бассейна и парка около реки Дим, завораживающей своими видами. Территория украшена садом с ландшафтным дизайном, с беседками и зонами для барбекю. Квартира площадью 110 м2 полностью укомплектована хорошей мебелью, кухонной техникой и кондиционерами в каждой комнате, уже включенными в стоимость квартиры. С просторной террасы квартиры открывается потрясающий вид на бассейн, зеленую территорию и реку, вы можете круглый год наслождаться шикарными видами из своей квартиры. большой открытый бассейндетский бассейнводные горкизакрытый бассейн с подогревомсаунафитнес залтеннисный кортдетская площадкабеседкизона для барбекюсвоя парковкакафеэлектрогенераторохрана 7/24
Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В жилом комплексе представлены квартиры-студии 1+0 площадь, 54,5 м2. Расстояние до моря 350 метров.Кирения, или Гирне — самый популярный курортный район на Северном Кипре с удачным расположением в одной из самых живописных частей острова: с одной стороны находится песчаное побережье лазурного моря, с другой – горы. Проживать или отдыхать в Кирении предпочитают состоятельные люди и богатые пенсионеры. Благоприятный климат, комфорт и высокий сервис напоминают знаменитые европейские курорты, такие как Канну или Ниццу.Район Кирения обрамлен горными хребтами с одной стороны и морем с другой. Отовсюду открываются превосходные виды. В окрестностях района много пляжей и красивых мест для отдыха у моря, ресторанов, кафе и всей необходимой для жизни инфраструктуры. Основной интерес у гостей региона вызовает его центр с восхищающим Старым причалом, атмосферным Старым городом, многовековой крепостью и главной туристической улицей Зийа Рызкы (Ziya Rızkı), вдоль которой расположились многочисленные магазинчики и сувенирные лавки.Привлекательность региону также добавляет расположение в нем самых престижных учебных заведений отсрова: Американский университет Girne American University, Университет Кирении (The University of Kyrenia), Английская школа Кирении "The English School Of Kyrenia" и другие частные и государственые сады, школы и университеты.Недвижимость в Гирне представлена широким разнообразием объектов, в которые на протяжении последних лет все более активно вкладывают свои средства местные и иностранные инвесторы. Главная особенность всех объектов — малоэтажность. На острове практикуется бережное отношение к природным ресурсам при застройке: в городе не разрешено возводить высокие здания, занимать территории в непосредственной близости от моря, чтобы обеспечить красивые виды из всех домов.