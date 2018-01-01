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Квартиры на стадии завершения в районе Картал - Стамбул

Мраморноморский регион, Турция
от
€354,000
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12
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район КарталВ жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 104 до 141 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Квартиры на стадии завершения в районе Картал - Стамбул
Мраморноморский регион, Турция
от
€354,000
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Жилой комплекс Проект на завершающей стадии строительства в районе Чиплаклы
Жилой комплекс Проект на завершающей стадии строительства в районе Чиплаклы
Аванос, Турция
от
€368,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Чиплаклы, Аланья.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 4+1, 6+1. Площадь апартаментов от 150 до 351 м2. Расстояние до моря 2600 метров.Чиплаклы (Çıplaklı) — наверное, самый богатый лесом и садами район курортной Аланьи. До центра города всего 2 км, а до пляжей около 15 минут. Это один из самых перспективных районов города с наличием свободных земель под застройку. Здесь нет шумных отелей, а невысокая плотность застройки и теплая провинциальная атмосфера этой локации порадует любителей природы. Открываются невероятные виды на горы, чистейший лесной воздух.В Чиплаклы много зелени, менее влажно и более прохладно, чем на побережье, что делает это место более комфортным для пребывания в жаркий сезон. На территории района есть вся необходимая инфраструктура для круглогодичного пребывания: торговые центры, магазины, рестораны и кафе, учебные заведения, отделения почты и банков.Район Чиплаклы соседствует с центральной частью города и популярным районом Оба, где сосредоточена основная социальная городская инфраструктура — муниципальная больница, ТРЦ, гипермаркеты, рынки, городская администрация, ВУЗы, школы и детские сады, офисы крупных компаний. Западная граница района проходит вдоль большого массива хвойного леса, что гарантирует возможность отдыха на природе. Нижняя, южная часть района примыкает к новой окружной трассе — до Чиплаклы легко добраться из любой точки Аланьи. У Чиплаклы блестящие перспективы развития и быстрой застройки в ближайшее время. Недвижимость в Чиплаклы отличается выгодным ценами и красивыми видами из окон. На сегодняшний день это один из районов с наивысшим инвестиционным потенциалом.
Жилой комплекс Апартаменты в уютном жилом комплексе с инфраструктурой - Газипаша
Жилой комплекс Апартаменты в уютном жилом комплексе с инфраструктурой - Газипаша
Алания, Турция
от
€122,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 52 до 140 квадратных метров. Расстояние до моря 1700 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
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