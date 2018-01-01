  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новый проект с полной инфраструктурой в центральной части района Бейликдюзю

Новый проект с полной инфраструктурой в центральной части района Бейликдюзю

Аванос, Турция
от
€248,000
;
4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район БейликдюзюВ жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 93 до 135 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Unique Project
Catalca, Турция
от
€351,000
Жилой комплекс Oba Begonia Garden
Аланья, Турция
от
€185,000
Жилой комплекс Nefes Cengelkoy
Стамбул, Турция
от
€283,589
Жилой комплекс Новые квартиры в элитном проекте в Алании - Каргыджак
Аванос, Турция
от
€319,000
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с аэропортом Газипаша, Анталья, Турция
Gazipasa, Турция
от
€125,000
Вы просматриваете
Новый проект с полной инфраструктурой в центральной части района Бейликдюзю
Аванос, Турция
от
€248,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс VIP PANORAMA
Жилой комплекс VIP PANORAMA
Мерсин, Турция
от
€75,624
Площадь 57 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой на первой береговой линии, расположен в микрорайоне Тедже в Мезитли. Квартиры оборудованы стальной входной дверью, подвесной потолок, гардероб, кухонные шкафы, шкафы для ванной комнаты, стеклянные балконные перегородки. В комплексе есть вся инфраструктура для комфортного проживания: открытый бассейн с водными горками, детский бассейн, детская площадка, баскетбольная площадка, беседки, зоны для отдыха и барбекю, собственный сад, открытая парковка. В пешей доступности кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта. Доступная беспроцентная рассрочка. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!
Резиденция 5 Star Rotana Quality Residences in Bomonti
Резиденция 5 Star Rotana Quality Residences in Bomonti
Мраморноморский регион, Турция
от
€600,000
Агентство: Property Advisor Turkey
Получите привилегию быть рядом с городом. Это особый проект, в котором подписана известная и пионерская компания с двадцати восьмилетним опытом управления отелями. Проект имеет высокую стоимость земли, так как он расположен в Шишли, быстрорастущем районе и центре торговли и бизнеса в городе. Şişli Residence - это высококлассный проект с многофункциональными аспектами, в котором содержится 599 высококачественных жилых единиц, 18 магазинов, 60 офисов, и 5-звездочный отель. Проект состоит из 3 различных блоков с 39 этажами в общей сложности. Он построен на участке площадью 18 000 м ² с общей площадью строительства 170 000 м ². Он предлагает различные варианты жилых единиц, варьирующиеся от 1 + 1 до 4,5 + 1 с диапазоном размеров от 36-214 м ².
Жилой комплекс Новый комплекс в перспективной локации - Газипаша
Жилой комплекс Новый комплекс в перспективной локации - Газипаша
Алания, Турция
от
€110,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 47 до 145 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
Realting.com
Перейти