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Новые апартаменты недалеко от основных дорог Е5 и Е6

Аванос, Турция
от
€295,000
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9
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Кягытхане. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 83 до 128м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новые апартаменты недалеко от основных дорог Е5 и Е6
Аванос, Турция
от
€295,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новый элитный проект в Алании - район Каргыджак
Жилой комплекс Новый элитный проект в Алании - район Каргыджак
Аванос, Турция
от
€140,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 49 до 168 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море. 
Жилой комплекс Масштабный ЖК премиум-класса в 100 м от песчаных пляжей и лазурного моря
Жилой комплекс Масштабный ЖК премиум-класса в 100 м от песчаных пляжей и лазурного моря
Аванос, Турция
от
€178,000
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 58 до 165 м2.Расстояние до моря 100 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и известный ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи широкие песчано-галечные с комфортным берегом и красивыми окрестностями.
Жилой комплекс Luxera Towers
Жилой комплекс Luxera Towers
Мраморноморский регион, Турция
от
€232,605
Сдача в: 2025
Застройщик: luxera
Проект Luxera Towers расположен на европейской стороне Стамбула, в частности, в центре Basin Express Road, которая известна своей большой инвестиционной ценностью. Особенности проекта :  Проект строится на земельном участке площадью 17 000 квадратных метров Проект состоит из двух башен высотой 26 этажей Всего у нас есть 369 квартир и типов доступны между 1 + 1 66,31 М2 - 87,09 М2 246 065,00 USD - 325 457,00 USD - 2 + 1 100,95 М2 - 137,56 М2 340 688,00 USD - 540 777,00 USD - 3 + 1 181,97 М2 - 243,91 М2 529 284,00 USD - 865 816,00 USD - 4 + 1 293,43 М2 - 298,75 М2 1 009 065,00 USD - 1 083 777,00 USD С разными размерами, апартаменты с террасой, зеленые сады и отличительные виды  Проект содержит коммерческий центр, состоящий из 87 магазинов между брендами, ресторанами и кафе, что не доступно во многих проектах.  Проект Luxera Towers является одним из серии проектов, запущенных Luxera Construction, которая создала ряд проектов в этом регионе, а именно: luxera meydan, luxera bahçelievler, luxera güneşli, люксорное сопротивление Реализация проекта через 30 месяцев Январь ( 2025 ) Проект Luxera Towers находится далеко: в 10 км от аэропорта Ататюрк.  3 минуты от станции метро. 5 минут от высокого пути ТЕА 4 км от главной дороги E5 30 минут от нового аэропорта Стамбула. Услуги проекта Проект обеспечен 24/7 Торговый центр Крытый и открытый бассейны тренажерный зал Сауна и парная Массажный кабинет Игровая комната Конференц-зал Терраса для встреч и торжеств Автостоянка для проекта. Частные балконы для каждой квартиры. Изолирующие звуки .Футбольные, теннисные и баскетбольные площадки Сады для детских игр Стандартные спецификации, подходящие для землетрясений Оплата наличными или в рассрочку с первоначальным взносом 50% и в рассрочку до 18 месяцев Дополнителюны юслуги При покупке преддовалая ВНЖ Возможен онлайн-показ Возможна удалённая селка Финансовские показатели Возма рассрочка платежа Срок договарот 2 022 до 2 025 лет Проект восстановления в области метрополии Стамбула, имено в серидине Бассейновая экспресс-роуд, городская улица. Особености проэкта: * Проект на земной участке прощадью 17000 квадратных метров. * Проект от имени дух башен высотой 26 этажей * Все на 369 квартир и типов, доступны между - 1 + 1 - 2 + 1 - 3 + 1 - 4 + 1 Разны размерув, апартам с террасой, зелеными садами и характерными видами * Проект сопутствующий комитет, стоящий из 87 мегазинов, prenodo, ресторанами и кафе, то есть. * Сдача проэкта 30 месяцев января ( 2025 г. ) Проект далеко: • 10 км от аэропорта Ататюрк. • 3 минуты от станциты метро. • 5 минут от ШОСЕ ТЕА. • 4 км от клавной бороги E5. • 30 минут от нового аэропорт Штамбула. Услуги проэкта: • Проект находиця од круглосуточной охраной. • Торговский цент • Крытый и открытый бассейны • спортзал • Сауна и Парная • массажный кабинет • Игровая комната • Комната Для Переговоров • Терраса долина посиделок и торжествов • Автостоянка для проэкта. • Отделины дальконы ли каждай квартиры. • Изоляция звуков. • Футбольны, теннисны и баскетболны прощадки • Сады летские игр • Стандартние каракетистики, подходьяще княжество землетрясеньий План оплаты: * Оплата наличны или в рассрочку с первоначальным восносом 50% и рассрочка до 18 месяцев
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