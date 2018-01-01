Мраморноморский регион, Турция

от €232,605

Сдача в: 2025

Проект Luxera Towers расположен на европейской стороне Стамбула, в частности, в центре Basin Express Road, которая известна своей большой инвестиционной ценностью. Особенности проекта : Проект строится на земельном участке площадью 17 000 квадратных метров Проект состоит из двух башен высотой 26 этажей Всего у нас есть 369 квартир и типов доступны между 1 + 1 66,31 М2 - 87,09 М2 246 065,00 USD - 325 457,00 USD - 2 + 1 100,95 М2 - 137,56 М2 340 688,00 USD - 540 777,00 USD - 3 + 1 181,97 М2 - 243,91 М2 529 284,00 USD - 865 816,00 USD - 4 + 1 293,43 М2 - 298,75 М2 1 009 065,00 USD - 1 083 777,00 USD С разными размерами, апартаменты с террасой, зеленые сады и отличительные виды Проект содержит коммерческий центр, состоящий из 87 магазинов между брендами, ресторанами и кафе, что не доступно во многих проектах. Проект Luxera Towers является одним из серии проектов, запущенных Luxera Construction, которая создала ряд проектов в этом регионе, а именно: luxera meydan, luxera bahçelievler, luxera güneşli, люксорное сопротивление Реализация проекта через 30 месяцев Январь ( 2025 ) Проект Luxera Towers находится далеко: в 10 км от аэропорта Ататюрк. 3 минуты от станции метро. 5 минут от высокого пути ТЕА 4 км от главной дороги E5 30 минут от нового аэропорта Стамбула. Услуги проекта Проект обеспечен 24/7 Торговый центр Крытый и открытый бассейны тренажерный зал Сауна и парная Массажный кабинет Игровая комната Конференц-зал Терраса для встреч и торжеств Автостоянка для проекта. Частные балконы для каждой квартиры. Изолирующие звуки .Футбольные, теннисные и баскетбольные площадки Сады для детских игр Стандартные спецификации, подходящие для землетрясений Оплата наличными или в рассрочку с первоначальным взносом 50% и в рассрочку до 18 месяцев Дополнителюны юслуги При покупке преддовалая ВНЖ Возможен онлайн-показ Возможна удалённая селка Финансовские показатели Возма рассрочка платежа Срок договарот 2 022 до 2 025 лет Проект восстановления в области метрополии Стамбула, имено в серидине Бассейновая экспресс-роуд, городская улица. Особености проэкта: * Проект на земной участке прощадью 17000 квадратных метров. * Проект от имени дух башен высотой 26 этажей * Все на 369 квартир и типов, доступны между - 1 + 1 - 2 + 1 - 3 + 1 - 4 + 1 Разны размерув, апартам с террасой, зелеными садами и характерными видами * Проект сопутствующий комитет, стоящий из 87 мегазинов, prenodo, ресторанами и кафе, то есть. * Сдача проэкта 30 месяцев января ( 2025 г. ) Проект далеко: • 10 км от аэропорта Ататюрк. • 3 минуты от станциты метро. • 5 минут от ШОСЕ ТЕА. • 4 км от клавной бороги E5. • 30 минут от нового аэропорт Штамбула. Услуги проэкта: • Проект находиця од круглосуточной охраной. • Торговский цент • Крытый и открытый бассейны • спортзал • Сауна и Парная • массажный кабинет • Игровая комната • Комната Для Переговоров • Терраса долина посиделок и торжествов • Автостоянка для проэкта. • Отделины дальконы ли каждай квартиры. • Изоляция звуков. • Футбольны, теннисны и баскетболны прощадки • Сады летские игр • Стандартние каракетистики, подходьяще княжество землетрясеньий План оплаты: * Оплата наличны или в рассрочку с первоначальным восносом 50% и рассрочка до 18 месяцев