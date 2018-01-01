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Новые апартаменты с шикарным видом на Мраморное море

Мраморноморский регион, Турция
от
€158,000
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Картал.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 63 до 294 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новые апартаменты с шикарным видом на Мраморное море
Мраморноморский регион, Турция
от
€158,000
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Жилой комплекс Комплекс в Каргыджаке
Жилой комплекс Комплекс в Каргыджаке
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€190,000
Сдача в: 2023
Предлагаем Вашему вниманию новый инвестиционный проект в районе Каргыджак, всего в 2 км от моря. Комплекс будет состоять из одного малоэтажного блока с 21 квартирами. Застройщик предлагает квартиры разных планировок на ваш выбор: 1 + 1 квартиры: 50,7 – 57,8 м² 2 + 1 квартиры: 94,25 м² 2+1 пентхаус: 115,6 м² 3+1 пентхаус: 209,2 - 211 м² 3+1 дуплекс: 95,3 – 104,6 м² Комплекс уже начал свое строительство и завершит к августу 2023 года. Строительная компания предлагает для своих клиентов выгодные условия беспроцентной рассрочки платежа до окончания стройки. ЖК будет оснащена такой внутренней инфраструктурой как: открытый плавательный бассейн, крытый бассейн, автопарковка, сауна, фитнес, римская парная и конференц-зал. Каргыджак находится в 16 км к востоку от исторического центра Алании и всего в 3 км от центра оживленного Махмутлара. В 30 км находится аланийский аэропорт Газипаша. Инфраструктура Каргыджака не столь разнообразна и богата как в соседних районах Алании. Каргыджак начал интенсивно застраиваться всего несколько лет назад. Но здесь есть все необходимое для повседневной жизни и комфортного отдыха: сетевой продуктовый магазин Мигрос, магазины с товарами ежедневного спроса, рестораны, аптеки, поликлиника. Фермерский рынок работает по пятницам на границе с районом Махмутлар. Из образовательных учреждений есть начальная и средняя государственные школы. Транспортное сообщение со всеми районами Алании отлично налажено, до центра Алании можно доехать за 15 минут, а до Махмутлара дойти пешком.  
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и спортивными площадками, Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и спортивными площадками, Авсаллар, Турция
Инжекум, Турция
от
€125,000
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 49 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 30 шт Апартаменты с 2 спальнями — 12 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 7 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: сауна, баня, детская игровая комната, баскетбольная и футбольная площадки, теннисный корт Расположение и объекты поблизости Авсаллар расположен на дороге к аэропорту Анталии, в 25 км от Аланьи. Городских возможностей для жизни в нем хоть и достаточно, но на первый план он вышел своей природой и чистым кислородом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Инжекум. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Авсаллара есть 5 больниц и поликлиник, 7 аптек, 4 ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе. Проект находится в 1 км от центра Авсаллара, в 25 км от центра Аланьи и в 1,2 км от пляжа. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, джакузи и саунами, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, джакузи и саунами, Дёшемеалты, Анталья, Турция
Doesemealti, Турция
от
€1,51 млн
Агентство: TRANIO
Проект состоит из 7 отдельных вилл в активно развивающемся районе Анталии - Дёшемеалты. Трехэтажные виллы площадью 600 м2 у каждой имеют собственный бассейн, сауну и джакузи. Также в инфраструктуру входят система охраны и парковочные места. Расположение и объекты поблизости Рядом с проектом есть частные школы, магазины. Автобус и маршрутка находятся в нескольких минутах ходьбы от проекта. Аэропорт Анталии - в 25 минутах езды от проекта.
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