Жилой комплекс с видом на новый Босфорский канал

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 102 до 298 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
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CROSS TWINS - новый жилой комплекс в районе Алтынташ, Анталия.
Инфраструктура:
- Аквапарк;
- Баскетбольная площадка;
- Бассейн;
- Детский бассейн;
- Зона лобби для встреч;
- Кондиционер;
- Консьерж;
- Круглосуточное видеонаблюдение;
- Подземный паркинг;
- Сауна;
- Финская сауна;
- Фитнес;
- Хамам.
Расположение:
- 12 минут до ТЦ “Терра Сити”.
- 11 минут до ТРЦ “Mall of Antalya”.
- 9 минут до пляжа Лара.
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
Auris Park - расположен в районе Паяллар Аланьи в центре развитой инфраструктуры. В этом месте можно насладиться ландшафтными видами и Средиземным морем. Так же комплекс сочетает в себе современность, где можно полностью погрузиться в городскую атмосферу и уедениться в уютной обстановке.
Auris Park создавали лучшие архитекторы и дизайнеры. Панорамные окна и застекленные балконы создают легкость и эстетичность.
Квартиры представлены: 1+1 с одной спальней и гостиной, 2+1 двумя спальнями и гостиной, 3+1 дуплекс, 2+1 дуплекс, 4+1 дуплекс. Квартиры с дизайнерским интерьером, встроенной кухней и ванной комнатой.
Комплекс обладает собственной инфраструктурой:
- Открытая паркова;
- Открытый бассейн;
- Отдельный детский бассейн;
- Зона барбекю;
- Сауна;
- Фитнес-центр.
Полное юридическое сопровождение от начала и до конца сделки! Звоните или пишите! Дадим полную консультацию бесплатно!
Предлагаются различные квартиры с панорамным видом на море и острова.
Резиденция располагает двумя крытыми бассейнами, трехуровневой парковкой, конференц-залом, детским садом, большой ухоженной территорией, детскими и спортивными площадками, фитнес-центром, спа, сауной, турецкой баней, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - первый квартал 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 15 минутах езды от международного аэропорта, в пешей доступности от станции метро, рядом с торговыми центрами, университетами и больницами.