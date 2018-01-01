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Жилой комплекс с видом на новый Босфорский канал

Аванос, Турция
от
€198,850
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12
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 102 до 298 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
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Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Жилой комплекс с видом на новый Босфорский канал
Аванос, Турция
от
€198,850
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Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с двумя бассейнами и детским садом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с двумя бассейнами и детским садом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€300,600
Агентство: TRANIO
Предлагаются различные квартиры с панорамным видом на море и острова. Резиденция располагает двумя крытыми бассейнами, трехуровневой парковкой, конференц-залом, детским садом, большой ухоженной территорией, детскими и спортивными площадками, фитнес-центром, спа, сауной, турецкой баней, круглосуточной охраной. Окончание строительства - первый квартал 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 15 минутах езды от международного аэропорта, в пешей доступности от станции метро, рядом с торговыми центрами, университетами и больницами.
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