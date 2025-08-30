Новый масштабный проект класса люкс в районе Инжекум, Аланья

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Инжекум - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 51 до 130 м2. Расстояние до моря 900 метров.Если коротко, то это район с лучшим пляжем Аланьи. Инжекум расположен на западе от центра, со стороны Анталии, в 88 км от аэропорта. В 30 км находится большой город Манавгат, а до центра Аланьи — 22 км. Соседний более обжитый и застроенный район Авсаллар располагает всей инфраструктурой. Инжекум небольшой, но здесь хорошо представлены новые дома от проверенных застройщиков. Район со всех сторон окружен хвойными лесами, очень красивый и уютный. Основные причины рассматривать новые квартиры в этом районе - это хвойные леса и лучший пляж с мелким песком, куда специально приезжают на отдых с других районов. Здесь же находится уникальный пляж в сосновом лесу с бухтой без волн, в зоне для кемпинга и отдыха на природе. Кроме того, расстояние до аэропорта Антальи небольшое, по сравнению с центром и остальными районами Аланьи.
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Жилой комплекс с эстетичной архитектурой расположен в прекрасном городе Стамбул.
ЖК обладает площадью 1000 кв.м. Озелененной территорией, многофункциональной инфраструктурой.
Квартиры представлены современными планировками: 2+1, 3+1 дуплекс, 4+1 дуплекс. С дизайнерским ремонтом и мебелью.
Инфраструктура:
- Магазины;
- Кафе;
- Рестораны;
- Отделения банка;
- Фитнес-клуб;
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения.
Жилой комплекс является идеальным решением для постоянного проживания и инвестиций!
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Предлагаются меблированные виллы с саунами, джакузи и турецкими банями, видом на море, парковочными местами, садами, крытыми и открытыми бассейнами, зонами барбекю.
Окончание строительства - 2024 год.
Особенности квартир
Первый этаж: гостиная, кухня, туалет, терраса с бассейном.
Второй этаж: две спальни с собственными ванными комнатами и общим балконом с видом на море. Основная спальня имеет джакузи и гардеробную.
Третий этаж: основная спальня с ванной комнатой, джакузи и террасой на крыше.
Цокольный этаж: две спальни с ванными комнатами, бассейн, сауна, хамам, тренажерный зал, кинотеатр, прачечная, помещение для хранения, туалет.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Камин
ТВ
Кухонная бытовая техника (встроенный духовой шкаф, варочная панель, микроволновая печь, холодильник, посудомоечная машина)
Стиральная машина
Полы с подогревом
Новый комплекс в Томюке, Мерсин, Турция
Комплекс состоит из 2 блоков на 9 этажей
земин кат + 8 этажей
Окончание строительства: 30.08.2025
600 м до моря
Квартиры 1+0(студия), площадь 39 м2 нетто
Квартиры 1+1, площадь 54 м2 нетто
Цена 1+0(Студия) от 39.000 евро
Цена 1+1 от 55.000 евро
Рассрочка без процентов на 12 месяцев, первый взнос 50%
Цена от застройщика
Общие характеристики:
Система природного газа
Используются термостойкие блоки BIMS
Умная лифтовая система
Полный генератор
Характеристика квартир:
Подвесной потолок
Электрическая плита
Кровать
Телевизионный блок
Гардероб
Рабочий стол
Кухонные шкафы
Шкаф в прихожей
Шкафы в ванной комнате
Кухонная столешница
Стеклопакеты для окон ПВХ
Импортная краска на силиконовой основе
Сантехника для ванной комнаты 1-го класса
Душевая кабина 1-го класса
10-миллиметровый ламинат
Балконные перила
Инфраструктура комплекса:
Подвесной потолок
Электрическая плита
Кровать
Телевизионный блок
Гардероб
Рабочий стол
Кухонные шкафы
Шкаф в прихожей
Шкафы в ванной комнате
Кухонная столешница
Стеклопакеты для окон ПВХ
Импортная краска на силиконовой основе
Сантехника для ванной комнаты 1-го класса
Душевая кабина 1-го класса
10-миллиметровый ламинат
Балконные перила
Особенности комплекса:
Открытая - закрытая автостоянки
Станция зарядки электромобилей
Шаттл
Прачечная
Ресторан A'La Carte
Обслуживание квартир
Лобби - Ресепшн
Охрана
Кафе
Парикхмахерская
Магазин
Бассейн
Аквапарк
Детская игровая площадка
Зона отдыха для взрослых (бильярд - плейстейшн - кинотеатр)
Фитнес
Беседка
Турецкая баня
Барбекю
Айтдат : 65 евро