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  3. Новый масштабный проект класса люкс в районе Инжекум, Аланья

Новый масштабный проект класса люкс в районе Инжекум, Аланья

Аванос, Турция
от
€119,750
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9
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Инжекум - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 51 до 130 м2. Расстояние до моря 900 метров.Если коротко, то это район с лучшим пляжем Аланьи. Инжекум расположен на западе от центра, со стороны Анталии, в 88 км от аэропорта. В 30 км находится большой город Манавгат, а до центра Аланьи — 22 км. Соседний более обжитый и застроенный район Авсаллар располагает всей инфраструктурой. Инжекум небольшой, но здесь хорошо представлены новые дома от проверенных застройщиков. Район со всех сторон окружен хвойными лесами, очень красивый и уютный. Основные причины рассматривать новые квартиры в этом районе - это хвойные леса и лучший пляж с мелким песком, куда специально приезжают на отдых с других районов. Здесь же находится уникальный пляж в сосновом лесу с бухтой без волн, в зоне для кемпинга и отдыха на природе. Кроме того, расстояние до аэропорта Антальи небольшое, по сравнению с центром и остальными районами Аланьи.
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новый масштабный проект класса люкс в районе Инжекум, Аланья
Аванос, Турция
от
€119,750
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