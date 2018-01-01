Новый инвестиционный проект в живописном Авсалларе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 60 до 122 м2. Расстояние до моря 1200 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густым, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи.Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет, и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Предлагаются квартиры с видом на лес и реку.
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детскими площадками, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, сауной.
Окончание строительства - март 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт - 15 минут
Станция метро - 5 минут
Автобусная остановка - 1 минута
Автомагистраль ТЕМ - 10 минут
Белградский лес - 1 минута
Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, сауной, фитнес-центром, зонами барбекю, беседкой, беспроводным интернетом, круглосуточной охраной.
Особенности квартир
Центральная спутниковая система
Пластиковые окна с двойным остеклением
Стальная входная дверь
Кондиционеры
Кухонная мебель
Гранитная столешница
Плиточный пол
Полы с подогревом
Душевые кабины
Электрические водонагреватели
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 150 метров
Центр города Аланья - 2 км
Ближайший аэропорт - 30 км
Аэропорт Антальи - 125 км
При разработке данного проекта были учтены все детали для качественной и комфортной жизни. Первоклассные интерьер и экстерьер даст вам почувствовать атмосферу пятизвездочного отеля. Комплекс находится в одном из самых популярных районов Алании, Махмутлар, всего в 900 метрах от моря. Проект представляет собой 3 блока с квартирами различных планировок: 1+1 площадью 55 м2, 2+1 площадью от 75 м2 и 3+1 площадью 145 м2., а общая площадь участка составит 6 033 м2. Частный пляжОткрытый бассейнЗакрытый бассейнОткрытая и закрытая детская площадкаМассажная комната БиблиотекаТеннисДартсЗона барбекюБильярдКинотеатрОфисФитнесЛифтКонсьержСауна Хамам ДжакузиПаровая комната Открытая парковкаГенераторСистема видеонаблюденияДомофонПарковка для велосипедов Завершение строительства запланировано на июнь 2024 года. На этапе строительства действует беспроцентная рассрочка платежа.