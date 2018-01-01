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Prime Garden Residence

Алания, Турция
от
€125,000
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О комплексе

Prime Garden Residence – уютный комплекс в окружении садов в самом развитом районе ОбаКомплекс представляет собой шестиэтажный дом с огражденной территорией. На первом этаже находятся социальные зоны. Компактный новый проект на 24 квартиры планировками 1+1, двухуровневые 2+1 (на последних этажах) и двухуровневые 3+1 (на первых этажах). Площадь апартаментов от 50 до 127 м2. С квартир открываются отличные виды на горы, море, крепость, сады.В комплексе представлена следующая инфраструктура: открытый бассейн, хаммам, сауна, спортзал, детская площадка, спутниковое TV, камеры видеонаблюдения, электрогенератор.Завершение строительства: декабрь 2024.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низкоэтажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую для жизни в Аланьи.В Оба находятся лучшие колледжи Bahçeşehir и Ted, частные и муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями, работает школа по методике Waldorf, американский колледж Amerikan Kültür.На реке река Оба Чай обустроена красивая набережная. В Оба работает боулинг, есть волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле, теннисные корты. По понедельникам проходит большой фермерский рынок в районе Metro.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Prime Garden Residence
Алания, Турция
от
€125,000
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