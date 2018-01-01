Exodus Panorama Residence Istanbul

Каракокали, Турция

от €185,000

Oba Crown состоит из 11 кварталов и находится недалеко от новой больницы и центра города. В комплексе есть фитнес-центр, джакузи, крытый бассейн и т. д. Комплекс класса люкс в Алании, район Оба. Комплекс Oba Crown класса люкс находится в 700 метрах от пляжа, расположен на площади 1000 м2 и состоит из 14 пятиэтажных блоков в Оба, Алания.Район Оба находится в 5 км от центра Алании, тихий зеленый район с множеством муниципальных парков, широкими улицами и в непосредственной близости от торгового центра Metro, koctas и других сетевых магазинов, а так же от новой государственной больницы. На территории есть большой сад, бассейн с горками, детский бассейн, игровая площадка, теннисный корт. Так же комплекс оснащен зимним крытым подогреваемым бассейном, сауной, фитнес залом с профессиональным оборудованием. Яркие, просторные квартиры идеально подойдут для семейного отдыха круглый год. В квартирах 2+1 есть гостиная, столовая и кухня с открытой планировкой, 2 спальни, 2 ванные комнаты и 2 балкона. Из окон открывается вид на бассейн с зеленой территорией и на Торосские горы. открытый бассейн с детскими водными горкамизакрытый бассейн с подогревомдетский бассейнджакузисаунатерраса с шезлонгами и зонтикамибар у бассейнадушдетская площадкатеннисный кортфитнес-залбанкетный залвитамин-баравтомобильная стоянкаохрана 7/24видеонаблюдение