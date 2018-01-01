Жилой проект в одном из центральных районов европейской части Стамбула

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кягытхане. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1. Площадь апартаментов от 90 до 95 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Предлагаются квартиры с парковочными местами, просторными балконами и видами на море и город.
Резиденция располагает школой и спортивными площадками, парковкой и гаражом, зоной для занятий йогой и пилатесом, крытым и открытым бассейнами для взрослых и детей, кафе, и ресторанами детской площадкой, велосипедной и беговой дорожками, парком, садами и зонами отдыха.
Окончание строительства - июль 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Ближайшая больница - 1,1 км
Школа - 1,6 км
Трамвайная остановка - 400 метров
Станция метро - 1,9 км
Причал - 1,9 км
Резиденция располагает бассейном, детской площадкой, зоной отдыха, зоной барбекю, парковкой, круглосуточной охраной, фитнес-залом, бильярдной, детской игровой комнатой.
Окончание строительства - июнь 2023 года.
Особенности квартир
Видеодомофон
Беспроводной интернет
Центральная спутниковая система
Плиточный пол
Двойные стеклопакеты
Кухонная мебель
Стальная входная дверь
Расположение и объекты поблизости
Больницы - 2,5 км
Море - 3,5 км
Центр города - 5 км
Аэропорт Газипаша - 35 км
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Кестеле.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 58 до 100 квадратных метров. Расстояние до моря 60 метров.Кестель хоть и находится рядом с Махмутларом, но в корне от него отличается, здесь вся недвижимость до пяти этажей и большая ее часть именно новостройки, с отельной инфраструктурой и яркими, оригинальными фасадами. Новые квартиры в Кестель имеют высокий арендный потенциал за счет близости к центру и морю, при этом район тихий и не такой наполненный туристами, как центр Аланьи. Работают сетевые турецкие супермаркеты, есть рынок, магазины, рестораны, кафе, муниципальные школы и сады, русскоязычная международная частная школа, большой университет. В соседнем районе Махмутлар, на востоке, и в центре Аланьи, на западе, есть огромный выбор развлечений, торговые центры, рестораны. Доехать в обе стороны можно за 5-10 минут, активно ходит транспорт, есть прокаты авто.