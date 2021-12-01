  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Новый ЖК со всеми удобствами в деловом районе Кагытхане

Новый ЖК со всеми удобствами в деловом районе Кагытхане

Аванос, Турция
от
€263,671
;
7
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Кягытхане.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1. Площадь апартаментов от 80,59 до 112,96 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Zeray Harmony City
Измит, Турция
от
€85,330
Жилой комплекс Комплекс в районе Оба
Yaylali, Турция
от
€129,000
Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
Мерсин, Турция
от
€84,000
Жилой квартал Квартира 3+1 с отдельной кухней в Алании
Ciplakli, Турция
от
€168,000
Многоквартирный жилой дом Для проживания или для инвестиций !
Ciftlikkoey, Турция
от
€67,000
Вы просматриваете
Новый ЖК со всеми удобствами в деловом районе Кагытхане
Аванос, Турция
от
€263,671
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс ZE-RA
Жилой комплекс ZE-RA
Махмутлар центр, Турция
Цена по запросу
Площадь 45 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Застройщик: Zera Homes
ZE-RA начинает строительство современного комфортабельного комплекса. Комплекс будет возведен в самом популярном районе Махмутлар, расположится он на территории в 1287 кв.м. ✅ В комплексе предусмотрено 2 блока на 36 квартир ✅ Планировка квартир 1+1 площадью 45-47 кв.м. 2+1 дуплекс, площадью 80-84 кв.м. ✅ Инфраструктура комплекса: бассейн, хамам, фитнес, видеонаблюдение, игровая комната, детская площадка, зона отдыха, гараж, джакузи, бильярд. ✅ Особенности квартир: стальная входная дверь, межкомнатные двери, соответствующие концепту, кухонный гарнитур, сантехника, гранитная рабочая поверхность, спутниковое тв, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, точечное и лед освещение. ✅ Начало строительства 01.12.2021 Окончание строительства 01.12.2022 ZE-RA – это одна из лучших комбинаций Моря, Пляжа и Солнца. Уникальная локация сочетает умиротворение природы и атмосферу урбанизма вдали от шумной городской жизни Махмутлара. Море находится в 750 метрах от комплекса, до которого вы доберетесь за несколько минут ходьбы, наслаждаясь живописными фруктовыми рощами и красивыми улочками нашего города. Это дом, который отвечает всем вашим потребностям: комфорт, безопасность, спокойствие и элегантность. Для удобства и комфорта наших клиентов мы предусмотрели несколько вариантов оплаты.: скидка 4% при оплате 100% от стоимости квартиры скидка 2% при оплате 65% от стоимости квартиры рассрочка на 12 месяцев с 30% первоначальным взносом Компания ZERA HOMES это надежный партнер с многолетним опытом работы и безупречной репутацией. Став однажды нашим клиентом вы обретете друга и помощника при адаптации в новых условиях.
Жилой комплекс Marina Compound in West Istanbul
Жилой комплекс Marina Compound in West Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
от
€225,000
Агентство: EOS Turkey Property
Самый большой комплекс города поднимался вдоль пристани Западного Стамбула. Самый большой комплекс города с 5.000 + единиц различного типа от 1 + 1, чтобы упомянуть дома. Уникальная концепция жизни с частной пристанью для яхт, причалом морского дна, ресторанами для яхт и развлекательным залом, удобствами 1-го класса, уникальным и бесценным видом на море и торговым центром. На самом деле это больше, чем проект, это город с самим собой.
Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - центр Махмутлара
Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - центр Махмутлара
Yaylali, Турция
от
€120,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1 и 2+1. Площадь апартаментов от 52 до 141 квадратных метра. Расстояние до моря 750 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Realting.com
Перейти