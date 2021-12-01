Новый ЖК со всеми удобствами в деловом районе Кагытхане

Махмутлар центр, Турция
45 м²
1
Сдача в: 2023
ZE-RA начинает строительство современного комфортабельного комплекса. Комплекс будет возведен в самом популярном районе Махмутлар, расположится он на территории в 1287 кв.м.
✅ В комплексе предусмотрено 2 блока на 36 квартир
✅ Планировка квартир
1+1 площадью 45-47 кв.м.
2+1 дуплекс, площадью 80-84 кв.м.
✅ Инфраструктура комплекса: бассейн, хамам, фитнес, видеонаблюдение, игровая комната, детская площадка, зона отдыха, гараж, джакузи, бильярд.
✅ Особенности квартир: стальная входная дверь, межкомнатные двери, соответствующие концепту, кухонный гарнитур, сантехника, гранитная рабочая поверхность, спутниковое тв, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, точечное и лед освещение.
✅ Начало строительства 01.12.2021
Окончание строительства 01.12.2022
ZE-RA – это одна из лучших комбинаций Моря, Пляжа и Солнца. Уникальная локация сочетает умиротворение природы и атмосферу урбанизма вдали от шумной городской жизни Махмутлара.
Море находится в 750 метрах от комплекса, до которого вы доберетесь за несколько минут ходьбы, наслаждаясь живописными фруктовыми рощами и красивыми улочками нашего города. Это дом, который отвечает всем вашим потребностям: комфорт, безопасность, спокойствие и элегантность.
Для удобства и комфорта наших клиентов мы предусмотрели несколько вариантов оплаты.:
скидка 4% при оплате 100% от стоимости квартиры
скидка 2% при оплате 65% от стоимости квартиры
рассрочка на 12 месяцев с 30% первоначальным взносом
Компания ZERA HOMES это надежный партнер с многолетним опытом работы и безупречной репутацией. Став однажды нашим клиентом вы обретете друга и помощника при адаптации в новых условиях.