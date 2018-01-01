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Новый элитный комплекс в районе Чекмекёй - Стамбул

Чекмекёй, Турция
от
€238,000
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16
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Чекмекёй.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1.Площадь апартаментов от 80,5 до 266,07 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мираНедвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Чекмекёй, Турция

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Новый элитный комплекс в районе Чекмекёй - Стамбул
Чекмекёй, Турция
от
€238,000
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