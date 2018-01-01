Новый элитный комплекс в районе Чекмекёй - Стамбул

Okurcalar, Турция

от €154,000

Сдача в: 2024

Комплекс уникален благодаря своему выгодному расположению в Окурджаларе-Аланья, он расположен там, где расположено большинство роскошных 5-звездочных отелей, в центре этого района и всего в 3 минутах ходьбы от песчаного местного пляжа. Всего в 20 метрах от комплекса находятся почтовое отделение, рестораны, магазины, мясные лавки, аптека и еженедельный рынок по вторникам, где вы можете купить фрукты и овощи у местных фермеров. На берегу моря расположены рестораны с отличным выбором блюд и напитков. Всего в 200 м от комплекса находится великолепная парковая зона, где есть как баскетбольно-теннисный корт, так и футбольная площадка, места для отдыха и тренажеры для занятий спортом, которыми можно пользоваться бесплатно, а также всего в 5 минутах ходьбы расположен один из самых больших и новейших аквапарков Алании. Большинство апартаментов комплекса будут иметь вид на море со второго этажа и большой выбор удобств на территории, включая: лрасивый ландшафтный сад с тропическими цветами и деревьями, павильон для релаксации и отдыха, большой открытый бассейн, крытый бассейн с подогревом, детский бассейн, бар у бассейна, беседка, крытая и открытая игровая площадка для детей, игровая комната для взрослых, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха, фитнес-центр, электрический водонагреватель, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, генератор энергии, центральная телевизионная спутниковая система.