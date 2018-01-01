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  3. Проект в 550 м от хорошего пляжа - район Демирташ

Проект в 550 м от хорошего пляжа - район Демирташ

Аванос, Турция
от
€184,000
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12
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: линейные квартиры 2+1, садовые дуплексы 3+1, пентхаусы 3+1 и 4+1. Площадь апартаментов от 70 до 150 м2. Расстояние до моря 550 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, и другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Проект в 550 м от хорошего пляжа - район Демирташ
Аванос, Турция
от
€184,000
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Жилой комплекс Апартаменты на стадии строительства в Анталии, район Алтынташ
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от
€106,482
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Алтынташ - Анталия.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 40 до 59 м2. Расстояние до моря 4 км.Алтынташ – стремительно развивающийся и крайне перспективный микрорайон Анталии, входящий в популярный район Аксу.Одним из главных преимуществ района является удобство расположения: поблизости находятся аэропорт, лучшие пляжи Анталии и чистое море. А удобная транспортная развязка позволяет быстро добираться в любой район города.До аэропорта Анталии всего 1,5 км. Это соседство не делает район шумным, поскольку самолеты пролетают не над ним, а параллельно границе микрорайона. Расстояние до песчаных пляжей Лара и Кунду составляет 2.5 км. Турецкое название пляжа Лара звучит как «Алтынкум», что в переводе означает «золотой песок». Чистому морю и пляжу Лара по праву присвоен Голубой флаг качества, что делает его самым популярным пляжем Анталии среди туристов.Не весь пляж открыт для общего доступа: множество частных пляжных клубов имеют огороженную территорию и предлагают спектр услуг за дополнительную плату. В радиусе 5-20 км от района расположено 120 лучших пятизвездочных отелей Анталии, 10 из которых попали в ТОП-100 отелей мира. Поскольку микрорайон находится в процессе развития, а городской муниципалитет активно вкладывает средства в его благоустройство, жители района пользуются инфраструктурой соседних районов Лара и Муратпаша. Крупный торговый центр Терра Сити расположен в 7 км от Алтынташ, Agora, Ikea и Metro - в 6.5 км, ТРЦ Mall Of Antalya – в 4.5 км.В 20 км от микрорайона находится «The Land of Legends» – самый крупный тематический парк развлечений Турции с собственным рестораном, аквапарком, и программой представлений, которые не оставят равнодушным даже опытного туриста.Алтынташ – единственный приближенный к морю район, в пределах которого не застроены крупные участки земли. Это дает возможность для создания просторных, ликвидных и жилых комплексов с собственными аквапарками, спа-зонами, ресторанами и т.д.Многие проекты района разработаны ведущими архитекторами Турции. Поэтому в пределах Алтынташ находятся самые современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой и дизайном.В основу проектирования многоквартирных домов заложено использование передовых технологий строительства, а также стремление к максимальному комфорту. Выгодное территориальное расположение, близость лучших отелей мира, шикарных песчаных пляжей и чистого моря способствует росту стоимости недвижимости в микрорайоне, а также делает его привлекательным для жизни, отдыха и размещения капитала.Недвижимость в Алтынташ подойдет для выгодных инвестиций, создания источника пассивного дохода и круглогодичного проживания. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, рядом с лесом Айдос, Санджактепе, Стамбул, Турция
Pasakoey, Турция
от
€397,403
Агентство: TRANIO
В проекте есть квартиры с 2-3 спальнями и 3 этажа с коммерческими помещениями. Также, в комплексе удобная инфраструктура: фитнес-центр, сауна, крытый бассейн, детская игровая площадка, многофункциональная спортивная площадка, гостевые гостиничные номера, зарядки для электромобилей. Расположение и объекты поблизости Расстояние: Транспорт Станция метро Султанбейли (М5) - 2 мин Автовокзал - 1 мин Шоссе E80 - 2 минуты Мост FSM - 30 минут Аэропорт им. Сабихи Гокчен - 15 минут Торговые центры рядом ТЦ Rings - 10 мин пешком ТЦ Атлас Парк - 10 мин ТЦ Виапорт - 10 минут на машине Учебные заведения Okyanus Koleji через дорогу Fen Bilimleri в 5 минутах от проекта Университет Малтепе Университет Йедитепе Университет Мармара Больницы рядом Аджибадем Санджактепе Больница Сайги Больница Эрсой Больница Дуньягоз
Жилой комплекс Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Жилой комплекс Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Celal Bayar Mahallesi, Турция
от
€915,994
Площадь 279 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Проект Çeşme расположен недалеко от всемирно известных заливов Çeşme, пляжей и пристаней для яхт. Folkart Boyalık Çeşme - это место, где вы можете наслаждаться жизнью в полной мере.   Расстояние до : BOYALIK пляж ...... 300 м Марина АЛТИН ЮНУС ..... 1 км AQUA TOY CITY .... 2 км Бухта AYAYORGİ ..... 2 км Марина ЧЕМЕ ..... 3,5 км Пляж ILICA ...... 4 км Отель ШЕРАТОН ...... 4 км ALAÇATI рынок ...... 5 км PAŞALİMANI залив ...... 9 км Порт ALACATI ..... 9 км   Социальная инфраструктура: - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Крытая автостоянка - Пилатес центр, фитнес-центр, комната для йоги - Спа и сауна - Лобби и гостиный уголок - 24-часовая охрана - Система видеонаблюдения   Дополнительная инфраструктура: - Встроенные приборы - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Парковочное место на одну машину для квартир 1 + 1 - Два парковочных места для квартир 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров   Общественные услуги: - Интеллектуальная домашняя система с 10-дюймовым сенсорным экраном, IP-видео-домофоном у входов в резиденцию, а также у консьержа и обслуживания жилого комплекса. - Управление освещением, кондиционером и шторами, разработанное в соответствии с личными предпочтениями жителей - Пульт дистанционного управления системой комфорта и безопасности с использованием мобильных устройств - Передача данных на мобильные устройства с использованием почтовых услуг и push-уведомлений - Система управления кондиционером с технологией дистанционного управления - Удаленный мониторинг с помощью камер 3G через мобильные устройства, сенсорный экран и интерфейс телефонии - Folkart Boyalık Çeşme использует систему управления 4, поддерживающую IP, Wi-Fi, RF и KNX   Folkart Boyalık Çeşme состоит из 66 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1.   Квартира отснятая 1 + 1 166,9 м2 брутто   2 + 1 171,3 м2 брутто   3 + 1 310,3 м2 брутто 4 + 1 316,3 м2 брутто  
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