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  3. Апартаменты в новом проекте недалеко от университетов Стамбула

Апартаменты в новом проекте недалеко от университетов Стамбула

Аванос, Турция
от
€415,171
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5
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кягытхане.В жилом комплексе представлены следующие планировки:  2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 93,71 м2 до 164,88 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Апартаменты в новом проекте недалеко от университетов Стамбула
Аванос, Турция
от
€415,171
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