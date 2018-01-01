Квартиры различных планировок рядом с морем и станцией метро в Стамбуле

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Пендик.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 90 до 177 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Предлагаются виллы с парковочными местами, садами и видом на море.
На каждом земельном участке возможно строительство бассейна.
Площадь сада - от 118 м2 до 851 м2.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, тренажерным залом, детской площадкой, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, причалом для яхт.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от причала для яхт.
Автомагистраль Е-5 - 3 минуты
Автомагистраль ТЕМ - 6 км
Аэропорт Стамбула - 35 минут
Таксим - 30 минут
Левент - 32 минуты
Комплекс состоит из 174 квартир, располагающихся в 2 корпусах. 1 + 1 (61 м2) 2 + 1 (82 м2) 2 + 1 (90 м2) 2 + 1 (135 м2) Пентхаус 3 + 1 (190 м2) Пентхаус Открытая и закрытая парковки Открытый и крытый бассейнФитнесХамам Сауна Массажные комнатыБеседки для отдыхаДетская площадкаИгровая комнатаКафе и бар у бассейнаПодземный переход к морюОхрана 24/7ГенераторЛифт
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 7+1.Площадь апартаментов от 197 до 670 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.