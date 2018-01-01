Квадро и твинхаусы на этапе строительства в масштабном ЖК

Компания Stay Property предлагает новые виллы в районе Оба - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь вилл от 100 до 135 м2. Расстояние до моря 300 метров.Искеле – главный туристический район Северного Кипра, расположенный в юго-восточной части острова. В эту область входит заповедная зона полуострова Карпас, где обитает множество диких животных. густые леса и потрясающие виды на побережье делают этот район идеальным для долгих прогулок. Искеле славится одними из самых красивых пляжей на побережье Северного Кипра - Голден-Бич и Лонг-Бич - именно здесь длинная песчаная береговая линия с пологим входом в море. В дополнение к своей природной красоте, регион известен рядом исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых популярных является античный город Саламин. Посетители могут осмотреть руины бывшего крупного портового города и узнать о его увлекательной истории.Для любителей активного образа жизни есть вся необходимая инфраструктура: спортивные тренажеры на свежем воздухе, велосипедные дорожки, благоустроенная набережная для пробежек вдоль моря, волейбольные площадки.Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данного района как для долгосрочных инвестиции, так и для покупки жилья в одном из самых туристических районах Северного Кипра. Всего за 10 лет Искеле превратился из небольшого поселка с пустынной береговой линией в цветущий район, где находятся самые современные жилые комплексы, привлекающие инвесторов со всего мира. Все буквально “под рукой” - магазины, кафе, рестораны, спортивные и детские площадки, СПА-центры, аптеки и клиники.Недвижимость у моря быстро раскупается, покупателям при этом предлагаются выгодные условия оплаты. Особенно удобно, что при покупке недвижимости не нужно сразу оплачивать всю сумму. При заключении договора оплачивается первый взнос, а на оставшуюся сумму застройщики предлагают рассрочку. При оплате первого взноса возможно оформление ВНЖ.
Параметры объекта
Год сдачи
2026
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция
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Компания Stay Property предлагает двухуровневые апартаменты 2+1 в вилле на двух хозяев на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).Площадь апартаментов 106 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
Наша вилла расположена на пляже Ени Чакран, в 50 метрах от улицы Ялы, и через 45 дней она под ключ.
Он находится очень близко к площади, пляжу, кафе, пешеходной зоне и детскому парку и находится на оживленной дороге. Природный газ, система напольного отопления, оборудованная кухня, ванная комната Hilton и все продукты первого качества. Он также может быть спроектирован в соответствии с графиками по запросу следующим образом. Он имеет сад 3 + 1, ванную комнату и террасу.
1 этаж: гостиная и кухня,
2 этаж: 2 комнаты, ванная комната, туалет,
3-й этаж: спальня, ванная комната и большая терраса с видом на море.
У нас есть 2 виллы, обе они видят море с террасы и 2-го этажа, они одинаковы. У этого есть сад и отдельный вход.
Пожалуйста, свяжитесь для получения более подробной информации...
Дидим Алтинкум Чамлык
4 виллы ( 2 близнеца ) на продажу
Каждая вилла 4 + 1 240м2
3 этажа
5 комнат
1 салон
4 спальни
Отдельная кухня
2 ванные комнаты
3 туалета
Каждая вилла имеет свой собственный бассейн
B-B-Q
Альков
Автостоянка
До моря 850 метров