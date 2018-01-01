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Виллы в приватном комплексе уникальной концепции

Аванос, Турция
от
€445,087
;
15
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые бунгало 1+1 на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).Площадь бунгало 85 квадратных метров. Расстояние до моря 200 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
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Год сдачи
Год сдачи
2026
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Виллы в приватном комплексе уникальной концепции
Аванос, Турция
от
€445,087
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Проект бутик-виллы, который находится всего в 11 единицах в районе пристани Западного Стамбула. Каждый блок имеет полную конфиденциальность с частным бассейном, садом. Между тем легкий доступ к пляжу, Marina Mall и другим достопримечательностям на западе Стамбула. цены ниже среднего по району.
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Застройщик: Polat Group
Совершенно новая 4-Спальня Отдельная Вилла На Продажу в Есилькент-300 м от пляжа Современная и роскошная вилла, которая была полностью завершена с ее идеальным внешним видом и отделкой, это идеальная инвестиция для отдыха и круглогодичного жилого дома на побережье Эгейского моря Дидим с его 4 спальнями. Yesilkent немного более элитный, чем Altinkum, но всего в 5 минутах езды, расположенный прямо на береговой линии с прекрасными пляжами и кристально чистой водой, Вилла Yesilkent на продажу находится в самом популярном районе и в очень центральном районе курорта, со всем, что вам может понадобиться в барах, ресторанах, магазины и супермаркеты всего в двух шагах. Великолепная отдельная вилла в Есилькенте имеет замечательный архитектурный дизайн с яркой частной большой площадью сада и зоной уединения, окруженной высокими стенами. Когда вы поднимаетесь по лестнице из садового участка виллы, патио-зона приветствует вас. 3-этажная полностью отдельная вилла на продажу имеет гостиную, 1 спальню и отдельную кухню на первом этаже. Материал кухонных шкафов отличается высоким качеством, а качество изготовления - первоклассным. Потолочные прожекторы в гостиной и настенные краски, двери, напольная керамика виллы из высококачественных материалов и мастерства. Когда вы достигаете среднего этажа, есть 2 спальни, ванная комната и большой длинный балкон. На верхнем этаже есть 1 спальня, полностью оборудованная семейная ванная комната и большая терраса. Если вы хотите испытать все красоты 4-комнатной очаровательной виллы в 300 метрах от пляжа и увидеть Эгейское море, вы должны записаться на прием, чтобы купить недвижимость в Дидиме сегодня. Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС ОБ АЛТИНКУМЕ Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство. Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами. Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий. Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук. БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Лодочные прогулки, подводное плавание, Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта. МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты. Местный Пазар поставляет свежие продукты. Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе. Пляжные клубы для вашего отдыха. Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства. Надежный сервис такси. Частое недорогое местное автобусное сообщение. НАБЛЮДЕНИЕ Храм Аполлона Древний город милет Дом Девы Мери Эфес ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС
Вилла Seafront Villas ,Tuzla
Вилла Seafront Villas ,Tuzla
Postane Mahallesi, Турция
от
€1,84 млн
Площадь 186–362 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: Property Advisor Turkey
-Hıgh ceılıng spacıous и удобный ınterıor, белый, синий и зеленый combınatıon большие и зеленые сады joınıng wıth the sea Эти виллы расположены на берегу моря в Тузле. Они предлагают вам спокойную жизнь с великолепным видом и сочетанием зеленого и синего цветов. - На большой площади 3,850 м2, на открытом воздухе с вашими близкими, где вы можете весело провести время и заняться спортом, безалкогольная дорожка для ходьбы, стена для сквоша, теннисный корт,баскетбольное и футбольное поле... - Кроме того, сауна, парные, йога и пилатес, детский бассейн и крытый бассейн обеспечивают различные мероприятия. -Водоспортивный клуб, пользующийся привилегией своего морского местоположения, и вы, и ваши дети каноэ, лодка, парусный спорт, серфинг, морское дно, плавание, дайвинг, а также вы можете заниматься другими водными видами спорта...
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