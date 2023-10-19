  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Mut
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Mut, Турция

квартиры
3
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Скоро здесь будут объекты
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
55 м²
€122,919
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
50 м²
€115,643
Квартира 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
98 м²
€236,793
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Конаклы, Турция
65 м² 1 ванная
€94,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Yaylali, Турция
119 м²
€184,480
Вилла 4 комнаты с газовым отоплением, с basseyn, с predostavlyaetsya VNZh
Турция
180 м²
€495,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
75 м²
€131,062
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Махмутлар центр, Турция
55 м²
€145,000
Новости в Турции
19.10.2023
Правила выдачи ВНЖ Турции на основании недвижимости меняются. Как именно?
10.10.2023
Шале на 46 «квадратов» за €60,000. В Турции продается интересная новостройка
06.10.2023
Правовое регулирование посуточной аренды в Турции: что изменится уже в этом октябре
29.09.2023
Районы Турции, где иностранцы могут получить ВНЖ путём покупки недвижимости
19.09.2023
Сколько иностранцев живет в Турции по ВНЖ, и как их число сократилось за последние полгода
15.09.2023
Скандал на рынке недвижимости Турции: россиянин купил 80 квартир и организовал нелегальный отель
29.08.2023
Новые условия ипотечных кредитов в Турции: что изменится для покупателей недвижимости
17.08.2023
«В Алании найти что-то меньше, чем за €100,000 уже сложно». Эксперт об актуальной повестке и будущем турецкого рынка
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти