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Коммерческая недвижимость в Mut, Турция

1 объект найдено
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Mut, Турция
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Mut, Турция
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Коммерческая недвижимость свободного назначения 2022 год постройки 5,4 метра потолки  …
€89,000
Realting.com
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