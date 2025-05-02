Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мут
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Муте, Турция

однокомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Мут, Турция
Квартира 1 комната
Мут, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/8
?Супер-цена от 32.000 € ?Цена ниже общего уровня по рынку Мерсина, успевайте! ?Комнат …
$38,414
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти