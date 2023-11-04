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Земельные участки в Mustafa Kemal Pasa Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом в Арнавуткёй, Турция
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
Арнавуткёй, Турция
Площадь 400 м²
Земля в Арнавуткёй в Стамбуле, Недалеко от Аэропорта. Продажа выгодной земли в перспективном…
€50,000
Realting.com
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