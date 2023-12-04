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Жильё в Mustafa Kemal Atatuerk Mahallesi, Турция

3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с интернетом в Yenifoca, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с интернетом
Yenifoca, Турция
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/2
Квартира 1+1 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до…
€234,200
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Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с интернетом в Yenifoca, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с интернетом
Yenifoca, Турция
Комнаты 4
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
Дуплекс 2+2 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до …
€341,900
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с интернетом в Yenifoca, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с интернетом
Yenifoca, Турция
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Квартира 1+1 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до…
€182,700
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Параметры недвижимости в Mustafa Kemal Atatuerk Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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