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Виллы с террасой в Муратпаше, Турция

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Современные виллы с приватным бассейном в престижном районе Güzelbağ, Muratpaşa Элегантна…
$743,164
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