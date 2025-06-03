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Виллы с видом на горы в Муратпаше, Турция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
ТИП НЕДВИЖИМОСТИ :ТРИПЛЕКС ВИЛЛА ОКРУГ : МУРАТПАША     РАЙОН : ЕРМЕНЕК ГОД ПОСТРОЙКИ : 20…
$1,34 млн
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