Виллы с садом в Муратпаше, Турция

9 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 462 м²
Этаж 1/13
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$968,790
Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 298 м²
Этаж 1/7
Что вы получаете: Готовая роскошная вилла 3+1 в районе Тепе. О строительстве: Строительств…
$3,74 млн
Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 336 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Премиальные виллы в проекте с панорамным видом на Средиземное море. О ст…
$3,46 млн
Sky ApartmentsSky Apartments
Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 434 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 4+1 с панорамным видом в горах района Те…
$2,20 млн
Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 455 м²
Этаж 5/5
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллу в уникальном проекте в …
$1,15 млн
Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 680 м²
Этаж 1/3
Для аренды Что вы получаете: Роскошная вилла 5+2 в районе Бекташ с потрясающим видом на мор…
$1,81 млн
Estate Service 24Estate Service 24
Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 3+1 в тихом, престижном районе Бект…
$691,170
Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 512 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект из двух премиаль…
$2,88 млн
Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 298 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса в Алании с панорамным вид…
$1,74 млн
Vienna PropertyVienna Property
