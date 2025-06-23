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Таунхаусы с видом на горы в Муратпаше, Турция

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3 объекта найдено
Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Здание, строительство которого завершится в 2024 году, расположено в районе Бахчелиевлер, од…
$135,806
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Таунхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 4
Квартира расположена в самом центре Анталии. Расположение всего в 500 метрах от Старого горо…
$135,814
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Таунхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Таунхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Строительство здания, состоящего всего из 3 этажей, было завершено в 2024 году. С точки зрен…
$145,968
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