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Жильё с бассейном в Муратпаша, Турция

квартиры
141
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14 объектов найдено
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Муратпаша, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1
Представляем новый проект в городе Анталия, центральный район Муратпаша. Проект будет состоя…
€235,000
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Муратпаша, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Представляем новый проект в городе Анталия, центральный район Муратпаша. Проект будет состоя…
€167,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Муратпаша, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Владейте этим прекрасным хорошо оборудованным домом, расположенным в одном из самых востребо…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Муратпаша, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Муратпаша, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Впечатляющий дизайн интерьера, который заставит вас чувствовать себя как дома на первом этап…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом в Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом
Муратпаша, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Готовый к переезду дом расположен в желанном месте, недалеко от транспорта и удобств, в неск…
Цена по запросу
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Муратпаша, Турция
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Муратпаша, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Продается вилла в Анталии предлагает вам ультра роскошную жизнь. Современная вилла состоит и…
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Муратпаша, Турция
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Этаж 1/1
2+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Уникальные проект в районе Алтынташ…
€169,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Муратпаша, Турция
Комнаты 4
Площадь 151 м²
Этаж 1/1
3+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Уникальные проект в районе Алтынташ…
€230,000
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Муратпаша, Турция
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Муратпаша, Турция
Комнаты 5
Площадь 171 м²
Этаж 1/1
4+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Уникальные проект в районе Алтынташ…
€250,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Муратпаша, Турция
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/1
1+1Район: Анталья, Аксу, АлтынташРасстояние до моря: 5000Уникальные проект в районе Алтынташ…
€111,000
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Муратпаша, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Муратпаша, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Современные апартаменты для продажи в Анталии предлагают великолепную жизнь, расположенную в…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Муратпаша, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Муратпаша, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Инвестируйте в популярное место, недалеко от пляжей ( 2 км ) и в нескольких минутах ходьбы о…
Цена по запросу
Квартира 4 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом в Муратпаша, Турция
Квартира 4 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом
Муратпаша, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Непревзойденная возможность приобрести квартиру для немедленного размещения на продажу в Ант…
Цена по запросу
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Муратпаша, Турция
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Муратпаша, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Вас ждет уникальная возможность - ультра-роскошная вилла на продажу в Анталии. Хватай кофе и…
Цена по запросу
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