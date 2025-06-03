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Снять пентхаусы с бассейном на длительный срок в Муратпаше, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Роскошный пентхаус планировкой 4+1 с просторной площадью, находящийся в це…
$4,541
в месяц
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