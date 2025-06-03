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Снять квартиру с видом на горы на долгий срок в Муратпаше, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/10
Что вы получаете: Апартаменты 1+1 в аренду в центре Алании, в комплексе Demir Home Residence…
$1,589
в месяц
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