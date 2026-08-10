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Пентхаусы с бассейном в Муратпаше, Турция

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4 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 9/10
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Пентхаусы в пешей доступности от пляжа Клеопат…
$488,427
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Пентхаусы в малоэтажном комплексе у Пляжа Клео…
$391,663
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Квартира формата дуплекс 2+1, площадью 128 м², расположена на 3-м этаже. П…
$212,388
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 9
Что вы получаете: Вы приобретаете элитный пентхаус 2+1 в престижном комплексе в самом цен…
$553,434
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