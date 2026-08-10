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Пентхаусы с видом на горы в Муратпаше, Турция

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121 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Готовые к заселению квартиры в Махмутларе, Аланья, в жилом комплексе с полной инфраструктуро…
$212,136
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Квартиры в Аланье, Демирташ, в проекте по типу 5-звездочного отеля Демирташ – развивающийся …
$264,186
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Новая недвижимость в центре Аланьи, недалеко от моря Авсаллар — один из популярных районов А…
$290,043
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Квартиры с панорамным видом на город и море в комплексе в Бююкхасбахче, Алания Алания – один…
$626,183
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 12
Квартиры с видом на море в комплексе с концепцией отеля 5* в Махмутларе, Аланья Махмутлар — …
$245,816
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Квартиры с видом на город и природу в Аланье, Демирташ, в комплексе из одного блока Демирташ…
$226,764
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Квартиры в проекте у моря в центре Алании Алания – один из самых популярных районов Анталии,…
$403,984
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 11
Квартиры с видом на море и системой «умный дом» в Аланье Эти современные квартиры находятся …
$784,519
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Роскошные квартиры в проекте по типу отеля с услугой трансфера в Паялларе, Аланья Квартиры н…
$220,493
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Квартиры на первой линии моря в комплексе с инфраструктурой в Алании, Махмутлар Махмутлар из…
$599,408
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Квартиры с видом на море в комплексе отельного типа в Аланье, Турция Квартиры расположены в …
$336,822
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 4/4
Квартиры с видом на море в проекте с инфраструктурой пятизвездочного отеля в Аланье, Каргыдж…
$378,140
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Квартиры в Масштабном Проекте у Моря в Алании, Демирташ Квартиры находятся в проекте отельно…
$156,705
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Роскошные квартиры в проекте по типу отеля с услугой трансфера в Паялларе, Аланья Квартиры н…
$203,086
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 5
Стильные квартиры в тихом месте на лоне природы в Оба, Аланья Квартиры расположены в районе …
$382,217
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 6
Квартиры в премиум-комплексе с шикарным дизайном в Аланье, Каргыджак Аланья – одно из самых …
$392,718
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 5
Апартаменты в Аланье, Оба, в проекте отельного типа с богатой инфраструктурой Эти апартамент…
$490,301
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Квартиры с видом на город в комплексе с богатой инфраструктурой в Алании, Оба Оба – один из …
$408,933
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Пентхаус 6 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Инвестиционные квартиры с видом на крепость и море в Аланье Аланья — один из важнейших турис…
$921,539
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Квартиры с видом на море в комплексе в 800 м от моря в Аланье, Авсаллар Авсаллар — один из с…
$237,533
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 5
Шикарные квартиры в благоустроенном комплексе в Аланье, Оба Квартиры расположены в районе Об…
$269,266
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Квартиры с видом на горы и город в жилом комплексе в Аланье, Турция Район Оба в Аланье — отл…
$412,758
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 9/10
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Пентхаусы в пешей доступности от пляжа Клеопат…
$488,427
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Стильные квартиры в центре Махмутлара в Алании Махмутлар – элитный и особенный район Алании …
$478,158
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море и крепость в комплексе с бассейном в Аланье, Оба Квартиры на продаж…
$390,324
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Пентхаус 6 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 274 м²
Стильные квартиры в центре Махмутлара в Алании Махмутлар – элитный и особенный район Алании …
$507,674
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Квартиры с видом на горы в самом сердце природы в Аланье, Кестель Кестель является одним из …
$464,121
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Квартиры с видом на горы в самом сердце природы в Аланье, Кестель Кестель является одним из …
$381,871
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Квартиры с живописным видом в комплексе рядом с морем в Авсалларе, Аланья Авсаллар — это рай…
$258,057
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 10
Квартиры с инвестиционным потенциалом рядом с пляжем в Махмутларе, Аланья Аланья – популярны…
$225,315
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