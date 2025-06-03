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Пентхаусы с гаражом в Муратпаше, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2
Квартира находится в нескольких минутах ходьбы от торгового центра Terracity, моря и всех со…
$211,713
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