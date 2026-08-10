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Дома с видом на горы в Муратпаше, Турция

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виллы
133
таунхаусы
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дуплексы
45
49 объектов найдено
Дом 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дом 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Виллы с собственным бассейном и садом в комплексе в Аланье, Турция Алания — один из самых по…
$953,056
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 3+1 в тихом, престижном районе Бект…
$691,170
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 555 м²
Отдельные виллы с качественным оснащением в Аланье, Бекташ Виллы расположены в районе Бекташ…
$2,03 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 12
Квартиры с особым дизайном рядом с морем в Аланье Аланья – известный курортный регион на сре…
$608,515
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Таунхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Комплекс, построенный в 2025 году в центре Антальи, состоит из двух блоков. Он расположен вс…
$150,063
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
Комплекс, построенный в 2025 году в центре Антальи, состоит из двух блоков. Он расположен вс…
$116,178
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Виллы с собственным бассейном и видом на море в Аланье Отдельные, стильно оформленные виллы …
$782,813
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Дом 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дом 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Стильные дизайнерские виллы в Аланье, Тепе, в гармонии с природой Эти отдельностоящие виллы …
$513,185
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Комплекс, построенный в Анталье / Кунду в 2025 году, был построен одной из ведущих строитель…
$156,128
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Дом расположен в самом сердце центра Анталии, на улице Ишыклар. Дом расположен в 400 м от Ст…
$425,272
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Виллы с видом на город и море в Аланье, Анталия, с системой «умный дом» Тепе — престижный ра…
$2,08 млн
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Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 434 м²
Количество этажей 4
Отдельные виллы с видом на крепость в Бекташе, Аланья, в окружении природы Эти стильные вилл…
$2,96 млн
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Дом 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дом 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Дома с видом на город и море в Аланье, Оба Дома расположены в Аланье в Оба – тихом районе, о…
$689,182
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 512 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект из двух премиаль…
$2,88 млн
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Отдельные виллы с роскошным дизайном и удобствами в Аланье в районе Ешильоз Аланья – один из…
$1,30 млн
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 215 м²
Дома с видом на море в комплексе в Тепе, Аланья Эти дома находятся в престижном районе Тепе,…
$954,726
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Виллы с собственным бассейном и садом в комплексе в Аланье, Турция Алания — один из самых по…
$906,848
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Дом 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дом 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Стильные дизайнерские виллы в Аланье, Тепе, в гармонии с природой Эти отдельностоящие виллы …
$655,737
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Количество этажей 2
Вилла с видом на город и море в Алании с системой «умный дом» Алания – один из самых популяр…
$3,73 млн
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Отдельная вилла с видом на море, город и горы, окруженная природой, в Алании, Каргыджак Карг…
$1,39 млн
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Вилла 8 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 8 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Отдельностоящая вилла по индивидуальному проекту с панорамным видом на город, крепость и мор…
$1,67 млн
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 462 м²
Этаж 1/13
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$968,790
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 298 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса в Алании с панорамным вид…
$1,74 млн
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Дом 6 комнат в Муратпаша, Турция
Дом 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 1
Элегантные виллы с видом на море в Аланье, Инджекум Эти элегантные виллы находятся в районе …
$705,346
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Виллы с собственным бассейном и садом в комплексе в Аланье, Турция Алания — один из самых по…
$1,13 млн
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Дом 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дом 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Виллы с собственным бассейном и садом в комплексе в Аланье, Турция Алания — один из самых по…
$750,893
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 350 м²
Трехэтажная вилла с видом на город и море в Алании Район Тепе в Алании знаменит своими роско…
$1,77 млн
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Вилла по индивидуальному проекту с отделкой из натурального камня в Авсалларе, Алания Эта ун…
$2,27 млн
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Квартиры с видом на город и море в Аланье, Анталия, в жилом комплексе Район Тепе в Аланье — …
$551,007
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 677 м²
Количество этажей 3
Виллы со стильным дизайном в Аланье с собственным подогреваемым бассейном и садом Эти эксклю…
$1,16 млн
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