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Дома с видом на горы в Муратпаша, Турция

1 объект найдено
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Муратпаша, Турция
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Муратпаша, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Вас ждет уникальная возможность - ультра-роскошная вилла на продажу в Анталии. Хватай кофе и…
Цена по запросу
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