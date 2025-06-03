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Дома около гольф-клуба в Муратпаше, Турция

виллы
66
таунхаусы
10
дуплексы
26
1 объект найдено
Дуплекс 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
Для любителей Анталии предлагаем уникальный проект с полной инфраструктурой, что является бо…
Цена по запросу
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