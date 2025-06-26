Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Муратпаша
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Муратпаше, Турция

виллы
59
таунхаусы
16
дуплексы
25
8 объектов найдено
Дом в Муратпаша, Турция
Дом
Муратпаша, Турция
Площадь 456 м²
Обзор проекта: * В проекте есть эксклюзивная вилла, предлагающая роскошные удобства и конфид…
$1,22 млн
Оставить заявку
Дом в Муратпаша, Турция
Дом
Муратпаша, Турция
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 394 м²
Представляем вам проект класса люкс в центре яркой и теплой Алании. На определенном холме, к…
$1,51 млн
Оставить заявку
Дом в Муратпаша, Турция
Дом
Муратпаша, Турция
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
DiNEK / ALANYA * 4 кровать * 1 жилая комната * AMERICAN KITCHEN * 350 кв.м. VILLA * 3013 кв.…
$2,09 млн
Оставить заявку
Дом в Муратпаша, Турция
Дом
Муратпаша, Турция
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Исторический дом в районе замка Аланья. Вид на море удивительная вилла на продажу. Не пропус…
$2,21 млн
Оставить заявку
Дом в Муратпаша, Турция
Дом
Муратпаша, Турция
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 674 м²
Исследуйте наш престижный проект, предлагающий захватывающие дух виды на море и природу, где…
$1,34 млн
Оставить заявку
Дом в Муратпаша, Турция
Дом
Муратпаша, Турция
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
ТЕПЕ / АЛАНИЯ ● 7 спальных комнат ● 2 жилых помещения ● 700 кв.м ВИЛЛА ● 1180 кв.м ЗЕМЛЯ ● W…
$1,80 млн
Оставить заявку
Дом в Муратпаша, Турция
Дом
Муратпаша, Турция
Площадь 275 м²
Добро пожаловать в эту изысканную двухэтажную резиденцию с потрясающим дизайном кухни 4+1. Р…
$755,643
Оставить заявку
Дом в Муратпаша, Турция
Дом
Муратпаша, Турция
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Расположен в престижном Регион Тепе в Алании, эта великолепная вилла предлагает роскошную жи…
$1,05 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти