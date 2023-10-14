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Дуплексы с бассейном в Муратпаша, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Муратпаша, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Представляем новый проект в городе Анталия, центральный район Муратпаша. Проект будет состоя…
€167,000
Realting.com
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