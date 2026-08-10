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Дуплексы с видом на горы в Муратпаше, Турция

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4 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 12
Квартиры с особым дизайном рядом с морем в Аланье Аланья – известный курортный регион на сре…
$608,515
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Квартиры с видом на город и море в Аланье, Анталия, в жилом комплексе Район Тепе в Аланье — …
$551,007
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 5
Шикарные квартиры в благоустроенном комплексе в Аланье, Оба Квартиры расположены в районе Об…
$295,878
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TekceTekce
Дуплекс 6 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 11/12
Двухуровневая квартира с 5 спальнями и видом на море в Анталии, Лара Эта элегантная квартира…
$743,377
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