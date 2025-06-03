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Квартиры с террасой в Муратпаше, Турция

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11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 8
Новый жилой комплекс премиум класса с бассейнами и спа-зоной рядом с пляжем, Анталья, Турция…
$182,258
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 9
Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция Проект состои…
$202,855
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс рядом с сетевыми магазинами, в спокойном районе, Анталья, Турция Жилой компл…
$171,647
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом, Анталья, Турция Предлагаются квартиры с видом …
$320,733
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 8
Резиденция у аэропорта Анталии под управлением всемирной сети отелей, Алтынташ, Турция Рези…
$380,797
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом рядом с пляжем, Анталья, Турция Предлагают…
$174,248
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 6
Апартаменты в комплексе с развитой инфраструктурой, 900 м до моря, Демирташ, Турция Проект …
$235,104
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья…
$356,817
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция Резиденция располагает …
$221,102
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Новая охраняемая резиденция с бассейном и подземным гаражом рядом с пляжем, Анталья, Турция …
$145,382
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/12
ID AN 24204 Квартиры 2+1 в Кепезе, Анталия в комплексе с рассрочкой и возможностью получе…
$140,489
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