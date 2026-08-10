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Квартиры с бассейном в Муратпаше, Турция

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64 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5
Что вы получаете: современную квартиру 1+1 площадью 50 м², расположенную на 5 этаже, полност…
$156,665
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Квартира планировки 1+1, с общей площадью 60 м² (брутто), находится на 2-м…
$172,483
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 8
Что вы получаете: современную квартиру 2+1 площадью 110 м² брутто, расположенную на 8 этаже…
$286,352
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 5/8
Что вы получаете: Просторную новую квартиру 3+1 на 5 этаже Полностью готовое жильё «под ключ…
$692,407
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/9
Для гражданства Обьект с видео Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый жилой к…
$269,556
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в инвестиционном …
$459,628
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый инвестиционный проект с апартаментами в …
$208,738
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/9
Для гражданства Для аренды Что вы получаете: Апартаменты в новом жилом комплексе в центре …
$230,390
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 9/10
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Пентхаусы в пешей доступности от пляжа Клеопат…
$488,427
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Уютную меблированную квартиру с функциональной планировкой, высокое распол…
$116,890
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4
Что вы получаете: светлую современную квартиру планировки 1+1 площадью 55 м², расположенную …
$175,194
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Уютную квартиру планировки 1+1 общей площадью 65 м², расположенную на втор…
$103,841
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Новая светлая квартира планировки 1+1 в современном жилом комплексе, распо…
$144,320
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом проекте в…
$220,826
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в пешей доступности к …
$284,532
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Апартаменты на первой береговой линии в центре Алании. О строительстве: С…
$414,702
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Просторная линейная квартира с тремя спальнями и большой гостиной в одном …
$540,744
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Пентхаусы в малоэтажном комплексе у Пляжа Клео…
$391,663
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/9
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты люкс в центре Ала…
$313,709
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3
Что вы получаете: Современная квартира планировки 1+1 площадью 50 м², расположенная на 3 эта…
$168,892
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Инвестиционный проект в центре Алании, в 50 ме…
$242,367
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Квартира 1 комната в Муратпаша, Турция
Квартира 1 комната
Муратпаша, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом компле…
$271,860
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/12
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты вблизи моря в центре Алании. О…
$224,630
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Светлая квартира планировки 1+1 площадью 62,7 м², расположенная на первом …
$190,309
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Вы становитесь владельцем стильной меблированной квартиры 1+1 площадью 56 …
$186,616
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/7
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в роскошном жилом курорте пря…
$273,012
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе на холмах Алании…
$214,606
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Квартира формата дуплекс 2+1, площадью 128 м², расположена на 3-м этаже. П…
$212,388
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Просторная квартира формата 1+1 площадью 53 м² с продуманной планировкой: …
$152,608
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/12
Что вы получаете: Уютная квартира 1+1 с развитой инфраструктурой класса люкс в комплексе Bes…
$189,890
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