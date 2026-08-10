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Квартиры с видом на горы в Муратпаше, Турция

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317 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартиры с видом на горы и город в стильном комплексе с богатой инфраструктурой в Оба, Алань…
$137,223
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Готовые к заселению квартиры в Махмутларе, Аланья, в жилом комплексе с полной инфраструктуро…
$212,136
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Комфортные квартиры с видом на море в Аланье, Паяллар Паяллар, один из привлекательных приго…
$118,786
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Квартиры в Аланье, Демирташ, в проекте по типу 5-звездочного отеля Демирташ – развивающийся …
$264,186
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Просторные квартиры с видом на море в благоустроенном комплексе в районе Оба, Алания Оба – о…
$432,619
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Новая недвижимость в центре Аланьи, недалеко от моря Авсаллар — один из популярных районов А…
$290,043
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Квартиры с панорамным видом на город и море в комплексе в Бююкхасбахче, Алания Алания – один…
$626,183
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 12
Квартиры с видом на море в комплексе с концепцией отеля 5* в Махмутларе, Аланья Махмутлар — …
$245,816
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Количество этажей 7
Квартиры в комплексе с 5-звездочным отелем в Аланье Роскошный проект расположен в районе Тюр…
$458,821
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартиры с видом на море и горы в обширном комплексе в Аланье, Махмутлар Квартиры расположен…
$110,234
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 9
Квартиры с видом на море в комплексе с богатой инфраструктурой в Аланье, Демирташ Демирташ —…
$169,516
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Квартиры с видом на город и природу в Аланье, Демирташ, в комплексе из одного блока Демирташ…
$226,764
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Квартиры в проекте у моря в центре Алании Алания – один из самых популярных районов Анталии,…
$403,984
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Стильные квартиры в центре Махмутлара в Алании Махмутлар – элитный и особенный район Алании …
$205,511
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 11
Квартиры с видом на море и системой «умный дом» в Аланье Эти современные квартиры находятся …
$784,519
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 5
Апартаменты в Аланье, Оба, в проекте отельного типа с богатой инфраструктурой Эти апартамент…
$333,405
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Роскошные квартиры в проекте по типу отеля с услугой трансфера в Паялларе, Аланья Квартиры н…
$220,493
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Квартиры на первой линии моря в комплексе с инфраструктурой в Алании, Махмутлар Махмутлар из…
$599,408
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Квартиры с видом на море в комплексе отельного типа в Аланье, Турция Квартиры расположены в …
$336,822
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 4/4
Квартиры с видом на море в проекте с инфраструктурой пятизвездочного отеля в Аланье, Каргыдж…
$378,140
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Квартиры в Масштабном Проекте у Моря в Алании, Демирташ Квартиры находятся в проекте отельно…
$156,705
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Стильная недвижимость в проекте с концепцией отеля рядом с морем в центре Аланьи Элегантные …
$237,075
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/10
Шикарные квартиры в эксклюзивном комплексе в Аланье, Авсаллар Роскошные квартиры находятся в…
$182,004
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Роскошные квартиры в проекте по типу отеля с услугой трансфера в Паялларе, Аланья Квартиры н…
$203,086
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Квартиры с видом на город и море в жилом комплексе в Алании, Искеле Квартиры расположены в И…
$180,064
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 11
Квартиры в шаговой доступности от моря и всей инфраструктуры в Махмутларе, Аланья Эти элитны…
$128,726
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в инвестиционном …
$459,628
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море и крепость в комплексе с бассейном в Аланье, Оба Квартиры на продаж…
$327,217
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 9
Квартиры с видом на море в комплексе с богатой инфраструктурой в Аланье, Демирташ Демирташ —…
$205,509
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 5
Стильные квартиры в тихом месте на лоне природы в Оба, Аланья Квартиры расположены в районе …
$382,217
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