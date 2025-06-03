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Квартиры около гольф-клуба в Муратпаше, Турция

пентхаусы
187
многоуровневые квартиры
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однокомнатные
177
двухкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4
Готовы ли вы отправиться в круиз с роскошными апартаментами в Анталии, в которых предусмотре…
Цена по запросу
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