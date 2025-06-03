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Квартиры с садом в Муратпаше, Турция

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12 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 4
Жилой комплекс в районе Алтынташ, Анталия и состоит из трех 8-этажных блоков, которые распол…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1/8
ПРОСТОРНАЯ КВАРТИРА 3+1 РЯДОМ С ПАРКОМ ДЮДЕН Продается обновленная и полностью готовая к …
$276,474
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
ID AN 24799 Вторичная квартира 1+1 в Гебизли, Муратпаша в комплексе с бассейном Местоп…
$70,513
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейном и фитнес-залом, Анталья, Турция Предлагаются квартиры с видом …
$320,733
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 8
Резиденция у аэропорта Анталии под управлением всемирной сети отелей, Алтынташ, Турция Рези…
$380,797
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 4
Представляем Вашему вниманию квартиры в новостройке премиум-класса в районе Алтынташ, Антали…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья…
$356,817
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
ID AN 26239 Квартиры от застройщика 1+1, 2+1, 3+1 в Муратпаша, Анталия рядом с историческ…
$74,281
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейнами, садом и кинотеатром, Анталья, Турция Резиденция располагает …
$221,102
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/3
Идеальный вариант для тех, кто мечтает о жизни у моря! Квартира небольшая, но только после …
$550
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/12
ID AN 24204 Квартиры 2+1 в Кепезе, Анталия в комплексе с рассрочкой и возможностью получе…
$140,489
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Новый проект жилого комплекса в районе Алтынташ. В комплексе есть вся необходимая инфраструк…
Цена по запросу
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