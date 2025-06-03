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Квартиры с гаражом в Муратпаше, Турция

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21 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 7
Квартира расположена в Анталии Лара. Построенная в 2010 году, квартира расположена на первом…
$140,382
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 4/4
Квартира расположена в самом престижном районе Анталии - Лара/Шириньяли. Она находится в нес…
$293,527
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/5
RESIDENTIAL COMPLEX PAYALLAR, ALANYA, ANTALYA - Türkiye Our Residence project is lo…
$121,693
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Квартира находится в самом центре Анталии. Расположенная всего в 900 м от моря и центра, ква…
$161,623
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/7
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Aнталия, район Аксу - Алтынташ Участок: 12.669 m2 Зона застройки: …
$280,000
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 3/4
Квартира расположена на 3-м этаже 4-этажного здания. Благодаря своему расположению, она нахо…
$324,890
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/5
RESIDENTIAL COMPLEX PAYALLAR, ALANYA, ANTALYA - Türkiye Our Residence project is locat…
$99,567
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/5
RESIDENTIAL COMPLEX PAYALLAR, ALANYA, ANTALYA - Türkiye Our Residence project is loc…
$116,162
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2
Этот престижный комплекс, построенный в Ларе, одном из самых элитных районов Анталии, будет …
$284,668
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2
Здание состоит из одного блока и расположено в районе Муратпаша/Дутлубахче. Расположение: 3,…
$114,439
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 5/6
Квартира расположена в районе Лара/Ешильбахче, который считается одним из самых элитных райо…
$325,084
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/11
Новый проект – это, безусловно, жемчужина среди действующих проектов. Дизайн полумесяца з…
$205,000
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2
Квартира находится в нескольких минутах ходьбы от торгового центра Terracity, моря и всех со…
$211,713
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Квартира 5 комнат в Муратпаша, Турция
Квартира 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/5
Our apartment is duplex contains 3 bedrooms and hall 2 bathrooms  full furnished  With…
$220,000
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/5
Our Residence project is located on 1426 square meters in Payallar, a beautiful place in Ala…
$110,630
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 7/9
Интерьер квартиры был полностью отремонтирован, включая большинство электрических и водопров…
$343,322
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5
Комплекс был построен в 2015 году на участке площадью 9.135 м2 одной из самых квалифицирован…
$343,318
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/5
RESIDENTIAL COMPLEX PAYALLAR, ALANYA, ANTALYA - Türkiye Our Residence project is loc…
$127,225
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/5
RESIDENTIAL COMPLEX PAYALLAR, ALANYA, ANTALYA - Türkiye Our Residence project is loc…
$132,756
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3
Проект был построен в 2016 году на участке площадью 20.618 м2 и включает в себя 8 блоков и в…
$390,524
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/5
RESIDENTIAL COMPLEX PAYALLAR, ALANYA, ANTALYA - Türkiye Our Residence project is loca…
$127,225
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