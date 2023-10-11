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Жильё с видом на море в Mudanya, Турция

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29 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€142,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€180,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€206,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 1/4
Квартира с Частичным Видом на Море в Муданье, Бурса. Готовая к заселению квартира находится …
€134,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 2/5
Квартиры в Удачном Месте в ЖК с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городе Му…
€148,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Этаж 4/4
Просторный Дуплекс с Видом на Море в Престижном Районе Бурсы. Квартира с видом на море распо…
€230,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€422,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€156,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Этаж 5/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€235,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2/3
Недвижимость в Бурсе в Комплексе с Ухоженным Садом и Бассейном Недвижимость находится в Муда…
€166,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 2/3
Квартиры с Видом на Море и Природу в Муданье, Бурса. Новые квартиры в провинции Бурса распол…
€211,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Видом на Море и Природу в Муданье, Бурса. Новые квартиры в провинции Бурса распол…
€196,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Квартиры с Видом на Море и Природу в Муданье, Бурса. Новые квартиры в провинции Бурса распол…
€175,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Этаж 4/5
Квартиры с Видом на Море и Лес Недалеко от Побережья в Бурсе. Квартиры в Муданье находятся в…
€343,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/5
Квартиры с Видом на Море и Лес Недалеко от Побережья в Бурсе. Квартиры в Муданье находятся в…
€202,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/5
Квартиры с Видом на Море и Лес Недалеко от Побережья в Бурсе. Квартиры в Муданье находятся в…
€182,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Этаж 5/5
Квартиры в Удачном Месте в ЖК с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городе Му…
€197,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 5/5
Квартиры в Удачном Месте в ЖК с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городе Му…
€172,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 4/5
Квартиры в Удачном Месте в ЖК с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городе Му…
€134,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/5
Квартиры в Удачном Месте в ЖК с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городе Му…
€98,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 4/5
Квартиры с Видом на Море в Окружении Природы в Бурсе. Шикарные квартиры расположены в тихом …
€317,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/5
Квартиры с Видом на Море в Окружении Природы в Бурсе. Шикарные квартиры расположены в тихом …
€192,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/5
Квартиры с Видом на Море в Окружении Природы в Бурсе. Шикарные квартиры расположены в тихом …
€165,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/5
Квартиры с Видом на Море в Окружении Природы в Бурсе. Шикарные квартиры расположены в тихом …
€106,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Этаж 3/4
Роскошные Квартиры с Видом на Море и Горы в Муданье, Бурса. Просторные квартиры в Бурсе расп…
€286,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/4
Роскошные Квартиры с Видом на Море и Горы в Муданье, Бурса. Просторные квартиры в Бурсе расп…
€228,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/6
Квартира с 3 Спальнями и Видом на Море в Бурсе, Муданья. Роскошная квартира находится в комп…
€136,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/8
Квартиры по Стартовым Ценам в Бурсе с Видом на Море. Квартиры в Бурсе расположены в городке …
€437,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 1/8
Квартиры по Стартовым Ценам в Бурсе с Видом на Море. Квартиры в Бурсе расположены в городке …
€209,000
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